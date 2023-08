Promotion : une station de charge 3 en 1 pour recharger votre iPhone, Apple Watch et AirPods

Pour faciliter la recharge d'un iPhone, d'une Apple Watch et d'une paire d'AirPods, il n'y a rien de mieux qu'une station de charge sans fil qui va simplifier votre installation et éviter plusieurs fils tous reliés à une multiprise. Parmi les accessoires les plus intéressants, il y a la station de charge de l'accessoiriste Spcacy, noté 4,5/5 sur près de 2000 avis, cette station fait clairement la différence parmi la concurrence sur Amazon.

Une promotion à ne pas rater

Pour une durée temporaire, la marque Spcacy propose en ce moment une remise sur sa station de charge 3 en 1 pour l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. Normalement commercialisée au tarif de 39,99€, elle est actuellement disponible au prix de 31,99€, ce qui représente une réduction de 20%. Bien sûr, les abonnés Amazon Prime bénéficieront de la livraison gratuite en 1 jour ouvré.



Disponible en noir ou blanc, cette station de charge sans fil a de solides arguments en termes de performance, de compatibilité avec les smartphones (même au-delà de l'iPhone) et de sécurité.

Des caractéristiques qui valent le coup

À la croisée de l'innovation et de la praticité, cette station est l'alternative parfaite pour tous ceux qui en ont assez des câbles emmêlés et des multiples chargeurs. En un seul geste, rechargez simultanément votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods. Qu'il s'agisse du dernier iPhone 13 ou du Galaxy S20 Ultra, la compatibilité est au rendez-vous.



Au-delà de la commodité, c'est la sécurité qui prime : grâce à sa technologie de pointe, cette station assure une protection inégalée contre les surcharges, les surtensions et les objets étrangers. Avec son design pliable et adaptable, elle peut aussi servir de support polyvalent pour vos appareils, en position verticale ou horizontale.

Et ce n'est pas tout ! En cas de doute ou de question, un service après-vente, réactif et attentif, est à votre écoute 24h/24. Avec la garantie de remboursement de 30 jours, que demander de plus ?

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.