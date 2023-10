Une enquête prouve qu’après l’iPhone, les clients achètent l’Apple Watch et les AirPods

L'iPhone a toujours été représenté comme le cœur de l'écosystème Apple, il communique avec l'Apple Watch, offre des fonctionnalités supplémentaires aux AirPods (association rapide et prise en charge de Siri), permet d'associer un AirTag, propose une continuité avec le Mac, l'Apple TV, le HomePod... Très souvent, quand on achète un iPhone, c'est l'entrée dans l'écosystème, les autres achats s'enchaînent très vite. Une récente étude américaine vient de démontrer que quand un client achète un iPhone, généralement, il se retrouve quelques mois ou années après avec d'autres produits Apple !

La stratégie d'Apple est un succès

Une récente étude menée par le Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) aux États-Unis révèle une tendance intéressante concernant les habitudes d'achat des consommateurs d'Apple. La période d'analyse s'étend de juin 2022 à juin 2023 et se penche sur la possession croisée des trois produits phares de la marque : l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods, excluant ainsi d'autres produits Apple de l'étude.



L'enquête suggère que l'achat d'un iPhone fonctionne souvent comme une porte d'entrée pour les consommateurs, les incitant par la suite à investir dans une Apple Watch et des AirPods. Cette tendance met en lumière un avantage distinct d'Apple sur ses concurrents : la capacité à retenir ses clients au sein de son écosystème, minimisant ainsi leur envie d'explorer d'autres marques.

Les AirPods, bien que faisant face à une concurrence plus sévère dans leur secteur comparativement à l'Apple Watch, ont été identifiés comme un accessoire d'iPhone à succès. Ils continuent de montrer un potentiel de croissance, notamment via des améliorations technologiques et une réduction des prix chez les revendeurs. L'étude a révélé que la proportion de détenteurs d'AirPods a augmenté à 41%, un chiffre qui s'accroît encore davantage avec l'inclusion des détenteurs d'Apple Watch, suggérant ainsi une tendance des consommateurs à posséder les deux produits.



L'expression "triple menace" a été utilisée par l'étude pour qualifier les acheteurs d'iPhone qui se dotent également d'une Apple Watch et des AirPods. Cette symbiose entre les produits crée non seulement une fidélisation des clients, mais aussi une augmentation du panier moyen par client, renforçant ainsi la position dominante d'Apple sur le marché.

Les résultats de cette enquête mettent en avant une stratégie d'entreprise efficace d'Apple, qui réussit à créer un parcours d'achat séquentiel entre ses différents produits. Cette fusion entre l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods démontre une fois de plus la capacité d'Apple à cultiver une loyauté envers la marque, tout en maximisant le potentiel de revenus à travers ses différents segments de produits.



