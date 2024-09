La plupart des clients n'achètent pas d'iPhone pour les nouveautés

À l'approche du lancement de l'iPhone 16 et de ses copains "Plus", "Pro" et "Pro Max", la société CIRP a publié un rapport pour comprendre ce qui pousse vraiment les consommateurs américains à acheter un nouvel iPhone. Si la raison principale ne surprendra personne, à savoir le besoin de renouveler un appareil vieillissant, seuls 18 % des acheteurs le font pour les nouveautés apportées par Apple.

Les motivations d'achat d'iPhone

L'étude de CIRP, intitulée "Les nouvelles fonctionnalités ne poussent pas à l'achat d'iPhone", a interrogé des acheteurs d'iPhone de juin 2023 à juin 2024. Les réponses des participants ont été classées en six catégories principales :

Le vieux téléphone était obsolète

Le vieux téléphone était perdu, cassé ou volé

Envie des dernières fonctionnalités

Incitations financières des opérateurs

Amélioration de la qualité du réseau (ex : 5G)

Influence des amis et de la famille utilisant un iPhone

Le rapport précise que pour que la réponse soit "obsolète", le téléphone précédent devait être considéré comme ne fonctionnant plus correctement, tandis que "nouvelles fonctionnalités" signifie que l'utilisateur avait un téléphone fonctionnel mais souhaitait des améliorations comme une meilleure caméra ou un processeur plus rapide.

Pourquoi les gens achètent-ils un nouvel iPhone ?

La raison principale, mentionnée par 44 % des répondants, est l'obsolescence de leur ancien appareil. Vient ensuite le fait que le téléphone ait été perdu, cassé ou volé, pour 29 %.

Seuls 18 % des répondants ont déclaré que les nouvelles fonctionnalités motivaient leur achat, tandis que les incitations des opérateurs, l'amélioration du réseau, et l'influence des proches totalisent 9 %.

Si l'on prend un peu de recul, le résultat n'est finalement pas si stupéfiant que cela. La majorité des utilisateurs n'ont ni le besoin ni l'envie de changer de téléphone quand celui-ci fonctionne parfaitement.

Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Quelle est la raison qui vous pousse à changer d'iPhone ? L'iPhone 16 sera présenté lundi prochain lors du keynote d'Apple.