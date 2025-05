iOS 19 : les 5 grosses nouveautés attendues sur iPhone

Apple s’apprête à dévoiler iOS 19 lors de la WWDC 2025. Cette nouvelle version marquera une évolution notable du système, tant sur le plan visuel que fonctionnel. À un mois de la première bêta, voici un aperçu des nouveautés attendues.

iOS 19 : une mise à jour qui doit marquer les esprits

Apple présentera officiellement iOS 19 lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2025, prévue pour le lundi 9 juin. Cet événement annuel, très attendu par les développeurs et les fans de la marque, marquera le lancement de la première version bêta destinée aux développeurs. Cette année, Apple est particulièrement attendu au tournant : avec le retard pris par son projet Apple Intelligence, initialement prévu pour iOS 18, la firme de Cupertino devra proposer des nouveautés solides et convaincantes pour regagner l’attention et la confiance des utilisateurs.

Un design repensé inspiré de visionOS

iOS 19 introduira une refonte visuelle majeure, s’inspirant de l’esthétique de visionOS, le système d’exploitation du casque Apple Vision Pro. Cette nouvelle interface adoptera une apparence en verre avec des éléments translucides pour les menus et boutons, des icônes d’applications plus arrondies, ainsi qu’une barre d’onglets flottante dans les applications Apple.

Mark Gurman de Bloomberg pense même que ces changements constitueront la plus grande refonte depuis iOS 7.

Stage Manager arrive sur iPhone

Une version limitée de Stage Manager, jusqu’ici exclusive à l’iPad, pourrait faire son apparition sur les iPhone dotés d’un port USB-C (iPhone 15 et modèles ultérieurs). Connecté à un écran externe, l’iPhone offrirait une interface multitâche permettant d’afficher plusieurs applications simultanément. Cependant, cette fonctionnalité pourrait être plus restreinte que sur iPad.

Sécurité renforcée pour les messages RCS

Apple prévoit d’intégrer le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans l’application Messages dans le monde entier. Cette mise à jour apportera également des fonctionnalités similaires à iMessage, telles que les réponses en ligne, l’édition et la suppression de messages, ainsi qu’un support complet des réactions Tapback.



En Europe, et plus particulièrement en France, cette nouveauté est déjà disponible grâce aux normes et lois européennes. Orange et Sosh proposent le RCS sur iPhone depuis un petit mois seulement et le lancement d'iOS 18.4. Pour les autres, SFR, Bouygues et Free, c'est déjà le cas depuis six mois.

Traduction en direct avec les AirPods

Une nouvelle fonctionnalité de traduction en direct est attendue pour certains modèles d’AirPods avec iOS 19. Cette capacité permettra à l’iPhone de traduire en temps réel les paroles d’une personne et de les transmettre à l’utilisateur via les AirPods. Par exemple, si un anglophone écoute une personne parlant français, l’iPhone traduira les propos en anglais et les diffusera dans les AirPods, et vice versa.

Évolution d’Apple Intelligence

iOS 19 devrait introduire de nouvelles capacités pour Apple Intelligence, bien que les détails spécifiques n’aient pas encore été révélés. Google Gemini (et d'autres) devraient débarquer nativement sur iPhone, offrant une alternative à ChatGPT pour les outils d’écriture et les réponses de Siri.