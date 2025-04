Fuite d’iOS 19 : icônes plus rondes, menu flottant, vidéo avant-arrière, etc

Jon Prosser chaîne YouTube Front Page Tech a publié cette nuit une nouvelle vidéo offrant un regard approfondi sur les prétendues modifications de design d’iOS 19. La vidéo présente des rendus de la mise à jour logicielle, qui seraient basés sur de véritables images fournies par des sources internes chez Apple. Selon plusieurs sources, iOS 19 adoptera une esthétique inspirée de visionOS, avec un aspect vitreux et une plus grande translucidité pour les éléments de l’interface utilisateur tels que les boutons, les menus, les notifications, et bien plus. Il en profite aussi pour répondre au tacle de Mark Gurman.

Icônes d’applications subtilement plus rondes

L’un des éléments marquants de la vidéo concerne l’introduction d’icônes d’applications plus rondes dans iOS 19, qui tranche avec ce que l'on connaît depuis... 2007 !

Finalement selon Prosser, les icônes ne seraient pas entièrement circulaires comme celles de visionOS, mais simplement plus arrondies que le design actuel. Fait intéressant, ce changement semble masqué dans les versions internes : un appui long sur une icône classique aux bords arrondis déclenche une courte animation qui la transforme en une version plus ronde. Cela suggère qu’Apple pourrait garder cette évolution secrète jusqu’à l’annonce officielle d’iOS 19 lors de la WWDC en juin. Ou bien laisser la main à l'utilisateur dans le cadre de son programme de personnalisation plus large initié depuis iOS 14.

Nouvelle barre d’onglets

L'autre changement notable est l’ajout d’une barre d’onglets flottante en forme de pilule en bas de plusieurs applications intégrées, notamment l’App Store, Apple Music, Apple TV, Messages et Téléphone, comme sur iPadOS 18 et visionOS 2. La vidéo met en avant une animation fluide lors du passage entre les onglets. Dans l’onglet de recherche, une barre de recherche allongée apparaît à côté d’un bouton circulaire qui, lorsqu’on le touche, ramène l’utilisateur à la barre d’onglets complète. À noter, l’application Messages dispose d’une barre de recherche persistante, améliorant son accessibilité.

Le sens du détail d'Apple

La refonte présumée du design s’étend évidemment au-delà des icônes et des menus. Les menus Haptic Touch (activés par un appui long sur les icônes d’applications), les curseurs du Centre de contrôle pour le volume et la luminosité, ainsi que les invites de permission pour l’accès à la caméra et au microphone adoptent des coins plus arrondis. Prosser souligne également un effet lumineux subtil qui renforce l’aspect verreux : des éléments comme les commandes de la lampe torche et de l’appareil photo sur l’écran de verrouillage scintilleraient lorsque l’iPhone est incliné.

Mises à jour supplémentaires de l’interface

Les rendus révèlent d’autres ajustements dans iOS 19 :

L’application *Réglages* arbore des interrupteurs plus fins.

Le clavier natif bénéficie d’une mise à jour visuelle.

L’application Appareil photo offre une interface complètement translucide.

Filmer avec deux caméras

Jon Prosser ne s'est pas contenté d'évoquer l'esthétique d'iOS 19 et partage aussi une fonctionnalité intéressante : l’application Appareil photo pourrait permettre d’enregistrer simultanément des vidéos avec les caméras avant et arrière. Si cette option serait apparemment réservée aux iPhone Pro (récents), elle pourrait faire de l'ombre à de nombreuses applications de prise de vue et même à certains réseaux sociaux qui ont tout misé sur ce format.

Et voici la vidéo :

Calendrier de sortie pour iOS 19

Apple devrait dévoiler iOS 19 lors de la WWDC le 9 juin, avec une première bêta disponible immédiatement après le keynote. La sortie complète est prévue pour septembre, en même temps que les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.