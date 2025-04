iPhone 17 Pro : vers un enregistrement vidéo simultané avant/arrière

Apple pourrait bientôt franchir un nouveau cap en matière de vidéo mobile. D’après les premières fuites autour d’iOS 19, l’iPhone 17 Pro pourrait inaugurer une fonctionnalité encore inédite sur iPhone : le double enregistrement vidéo, permettant de filmer en simultané avec la caméra avant et la caméra arrière.

iPhone 17 Pro : vers un double enregistrement vidéo avec les caméras avant et arrière ?

Apple pourrait bientôt introduire une fonctionnalité inédite sur iPhone, et plus précisément à partir de l’iPhone 17 Pro : la possibilité d’enregistrer simultanément des vidéos avec la caméra avant et la caméra arrière. Une nouveauté qui pourrait bien transformer notre manière de filmer et de partager des contenus.

Une fonctionnalité repérée dans iOS 19

C’est le leaker bien connu Jon Prosser qui a récemment évoqué cette innovation dans le cadre des premières fuites sur iOS 19. Selon lui, l’application Appareil photo d’Apple intégrerait une option de double enregistrement vidéo, permettant de capturer en même temps ce qui se passe devant et derrière l’iPhone. Une fonction qui serait toutefois réservée aux modèles Pro récents dont l’iPhone 17 Pro attendu cet automne.

Un outil puissant pour les créateurs de contenu

Filmer avec les deux caméras simultanément n’est pas une idée nouvelle dans l’univers mobile, mais ce serait une première pour Apple, directement intégrée à l’app native. Une avancée majeure, en particulier pour les créateurs de contenu, vloggers ou même journalistes mobiles, qui pourraient ainsi capturer leurs réactions en temps réel tout en filmant leur environnement.

Cette fonctionnalité, si elle se confirme, viendrait concurrencer certaines applications tierces populaires (comme Filmic Pro ou DoubleTake) et même certains réseaux sociaux qui ont basé leur concept sur cette captation double, à l’image de BeReal ou Snapchat.

Prometteur

L’arrivée d’un tel outil montre qu’Apple continue de muscler l’iPhone en tant que véritable caméra de poche professionnelle, en mettant l’accent sur l’instantanéité, la créativité et la simplicité d’usage. Espérons simplement qu’Apple ne réserve pas cette fonctionnalité à l’iPhone 17 Pro pour en faire un argument marketing de vente.



Par ailleurs, avec l’arrivée d’iOS 19, Apple pourrait profiter de cette nouvelle version pour revoir le design global de son système d’exploitation. L’objectif ? Apporter un vent de fraîcheur tout en modernisant l’interface. Parmi les applications concernées, l’app Appareil photo ferait peau neuve, avec une interface repensée pour mieux accueillir les nouvelles fonctionnalités comme le double enregistrement vidéo. De quoi renforcer encore un peu plus l’expérience utilisateur et donner un coup de jeune à l’usage quotidien de l’iPhone.