BeReal est officiellement vendu à Voodoo pour 500 millions

Nous étions les premiers à en parler fin mai, sur le réseau X, BeReal est désormais officiellement vendu à Voodoo, la licorne française des jeux vidéo. Alors qu'on s'interrogeait depuis de longs mois sur l'avenir du réseau à la double photo instantanée, le prix de vente nous renseigne quelque peu. Si cela peu paraître beaucoup, 500 millions d'euros n'est pas une somme très importante pour un réseau social.

BeReal change de main

Voodoo, le spécialiste des jeux "casuals" comme Paper.io ou Hole.io, entend aider BeReal à passer à la vitesse supérieure. Surtout, à commencer à monétiser sa base d'utilisateurs. Si la jeunesse est une force, elle est aussi très volatile. Un autre concept et tout le monde migre.



Pour éviter cela, la start-up fondée par Alexandre Yazdi et Laurent Ritter entend fidéliser les 40 millions d'utilisateurs actifs (dont Gabriel Attal visiblement).

Le réseau #BeReal serait en vente… bonne ou mauvaise nouvelle selon vous ? pic.twitter.com/zHz7f5OLoN — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) May 31, 2024



Fondé en 2020 par deux Français, BeReal est l'un des rares réseaux sociaux français à avoir connu le succès à l'étranger, en particulier au Japon. Si vous n'avez pas suivi le concept de BeReal, il s'agit d'une app qui permet d'envoyer, une fois par jour et à une heure précise, une photo prise à l'instant T à ses amis, directement avec l'appareil photo. Pour plus d'authenticité, c'est le credo de la boîte, il n'y a ni filtres, ni likes et la photo est prise par les deux caméras en même temps. Cela amène à des situations parfois très drôles (ou gênantes), et c'est ce qui a plu à la génération Z. malgré une ascension fulgurante en 2022, BeReal se cherche depuis, tant au niveau monétisation que croissance. Elle n'attire plus, alors que TikTok, X et Instagram continuent de progresser.



C'est là tout l'objectif de Voodoo qui souhaite en faire un produit monétisable et monétisé. On s'attend donc à de la publicité, mais aussi à des fonctionnalités type vidéo ou encore un tchat.

La transaction est de 500 millions d'euros d'après le communiqué, qui confirme notre déclaration initiale. Selon une source au fait du dossier financier, le montant serait séparé en un tiers en cash et titres, le reste conditionné à plusieurs objectifs (croissance, rentabilité, etc). On peut donc dire que le montant est plus proche des 150-200 millions, ce qui est déjà très bien en quatre ans.



Alexandre Yazdi se fixe la barre des 100 millions d'utilisateurs comme première étape, en intégrant les services de Voodoo dans BeReal. Des outils pour analyser les données, l'acquisition et le développement du produit. Les offres croisées devraient pulluler entre le réseau et les jeux de l'entreprise.



Avec 750 salariés, Voodoo a une puissance de feu importante et entend se recentrer sur ses marques fortes. Fini les jeux qui sortent toutes les semaines.

Télécharger l'app gratuite BeReal