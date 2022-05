Les nouvelles applications de la semaine : IsoPaint, BeReal, Earthjoy

IsoPaint (App, iPhone / iPad, v2.1.1, 3 Mo, iOS 14.1, Digital Tools Ltd) IsoPaint est une application de peinture et d'esquisse d'art isométrique rapide, simple et facile, IsoPaint est conçu pour être simple, pas de couches compliquées, menus, filtres juste un dessin isométrique simple et amusant.



IsoPaint vous aidera à créer des œuvres d'art isométriques étonnantes sur votre iPhone ou iPad avec votre doigt ou l'Apple Pencil.

Partagez ensuite facilement vos dessins dans votre photothèque, Instagram, Facebook ou votre application préférée d'un simple toucher.



Ajoutez une image d'arrière-plan comme guide de dessin pour vous aider à améliorer vos compétences en dessin isométrique ou faites des versions isométriques d'images ou de photos existantes. Télécharger l'app gratuite IsoPaint





No Distractions for YouTube (App, iPhone / iPad, v1.2, 17 Mo, iOS 15.0, ULRIK LYNGS) "No Distractions" pour YouTube est une extension d'application Safari que j'ai créée pour m'aider. Elle vous permet de prendre le contrôle de votre utilisation de YouTube au lieu de laisser les algorithmes de YouTube vous contrôler... !



Elle le fait en cachant les recommandations de vidéos et le lien "Shorts" sur la page d'accueil, en plus des vidéos "up next" qui apparaissent lorsque vous regardez une vidéo, et les publicités qui sont insérées dans vos résultats de recherche. Sur l'iPad, les commentaires sont également masqués.



Lorsque vous voulez voir les éléments cachés, vous pouvez les activer en tapant sur l'extension. Télécharger No Distractions for YouTube à 0,99 €





BeReal (App, iPhone, v0.20.1, 43 Mo, iOS 13.0, BeReal) BeReal est le premier réseau incontrôlable pour partager une fois par jour un moment authentique en photo avec tes ami(e)s.



Chaque jour à une heure différente, tout le monde prend une photo en 2 minutes.



Si tu postes à temps, tu découvres ce que tes ami(e)s sont en train de faire au même instant que toi.



Et quand la prochaine notification arrive, tout recommence. Télécharger l'app gratuite BeReal