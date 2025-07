Proton lance son assistant IA nommé Lumo

Proton, connu pour son service de messagerie chiffrée Proton Mail, ainsi que son VPN, a lancé Lumo, un assistant IA axé sur la confidentialité. Lumo peut résumer des documents, générer du code, rédiger des emails et effectuer d'autres tâches tout en privilégiant la sécurité des données en les stockant localement sur les appareils avec un chiffrement à "accès zéro".

Proton lance Lumo

Un tel chiffrement garantit que seul l'utilisateur, détenant une clé de cryptage unique, peut accéder à ses données, empêchant Proton ou des tiers, comme les annonceurs ou les gouvernements, d'y accéder. Proton évite également d'utiliser les données des utilisateurs pour entraîner des modèles de langage.



Par défaut, la fonction de recherche web de Lumo est désactivée pour maximiser la confidentialité, mais les utilisateurs peuvent l'activer pour interroger des moteurs de recherche "respectueux de la vie privée". L'assistant de la société suisse peut analyser les fichiers téléchargés sans les stocker, et l'intégration avec Proton Drive garantit que les fichiers restent cryptés de bout en bout lors des interactions.

Un concurrent aux GAFAM

Proton positionne Lumo comme une alternative aux assistants IA des grandes entreprises technologiques, comme ChatGPT, Meta AI, Gemini et Copilot, que le PDG de Proton, Andy Yen, critique pour favoriser le "capitalisme de surveillance". Yen souligne l'engagement de Lumo à privilégier la confidentialité des utilisateurs plutôt que le profit.



Lumo fonctionne sur les serveurs européens de Proton, utilisant des modèles open-source comme Nemo de Mistral, Mistral Small 3, OpenHands 32B de Nvidia et OLMO 2 32B de l'Allen Institute. Ces modèles sont sélectionnés en fonction de la tâche, par exemple, OpenHands gère les requêtes de programmation.



Selon la porte-parole de Proton, Betsy Jones, cette approche optimise les performances pour des demandes spécifiques. C'est en tout cas très malin pour proposer une véritable alternative à Perplexity basé sur le même principe.

Un accès gratuit

Disponible via lumo.proton.me ou les applications iOS et Android, Lumo propose un accès par niveaux. Les non-inscrits ont un nombre limité de questions par semaine et n'accèdent pas à l'historique des discussions. Les utilisateurs gratuits peuvent consulter un historique chiffré, télécharger de petits fichiers et sauvegarder un nombre limité de discussions favorites. Le plan Lumo Plus à 12,99 $ par mois offre des discussions illimitées, un historique crypté étendu, des favoris illimités et le téléchargement de gros fichiers.

