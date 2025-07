Perplexity Comet : un nouveau navigateur web IA

Perplexity, la start-up spécialisée dans la recherche par intelligence artificielle, vient de lancer Comet, un navigateur web nouvelle génération conçu pour intégrer un assistant IA capable d’interagir en temps réel avec les pages consultées.

Perplexity lance Comet, son navigateur web intelligent

Perplexity, la start-up soutenue par Nvidia, Jeff Bezos et dans le viseur d'Apple pour un potentiel rachat a annoncé le lancement de Comet, un tout nouveau navigateur web basé sur l’intelligence artificielle. Ce navigateur a pour ambition de concurrencer directement des géants établis comme Google Chrome, en misant sur une navigation enrichie par un assistant intelligent intégré.

Comet repose sur une version modifiée de Chromium, ce qui garantit une compatibilité complète avec les extensions Chrome et les habitudes classiques de navigation. Mais ce qui différencie vraiment Comet, c’est l’intégration native de l’IA conversationnelle développée par Perplexity. Un assistant baptisé Comet Assistant est accessible en barre latérale et peut interagir avec l’utilisateur de manière contextuelle : il peut lire et résumer le contenu d’un article affiché, proposer des actions à effectuer (comme envoyer un email ou réserver une réunion), gérer les onglets ou répondre à des questions sur la page en cours.

L’objectif de Comet est clair, transformer la navigation en une expérience proactive. Le navigateur ne se contente plus d’afficher des pages, il anticipe les besoins de l’utilisateur et agit comme un véritable agent personnel. Cette approche s’inscrit dans la tendance actuelle qui vise à fusionner navigation, assistant intelligent et automatisation des tâches quotidiennes. Apple nous avait d'ailleurs promis qu'Apple Intelligence permettrait cela très prochainement avant de faire marche arrière…

Comet est pour le moment réservé aux abonnés Perplexity Max, une offre à 200 $ par mois, et son accès est limité à une phase de lancement sur invitation. Un déploiement plus large est prévu dans les mois à venir, probablement d’ici la fin de l’été. L’entreprise explique vouloir tester et ajuster les fonctionnalités avant de proposer une version accessible à un public plus large.

En matière de confidentialité, Comet promet de stocker toutes les données de navigation localement sur l’appareil. Aucune donnée personnelle ne serait utilisée pour entraîner les modèles d’IA, ce qui marque une différence par rapport à d’autres outils IA plus intrusifs. Cela pourrait séduire les utilisateurs soucieux de leur vie privée, notamment dans un contexte où les craintes sur les usages des données par les grandes plateformes sont de plus en plus fortes.

Cependant, Perplexity n’échappe pas aux controverses. Plusieurs grands groupes de presse, dont News Corp, Dow Jones et Forbes, ont exprimé leur mécontentement face à la manière dont l’IA de Perplexity utilise leur contenu. Ces médias accusent l’entreprise de reproduire ou résumer des articles sans licence. En réponse, Perplexity propose désormais un programme de partenariat pour les éditeurs, leur permettant d’être rémunérés pour leur contenu repris par l’IA.

