Le concurrent de Dropbox, Proton Drive, est arrivé sur Mac

1 com

La société suisse Proton, spécialisée dans les logiciels de la vie privée comme Proton Pass, Proton VPN et Proton Drive, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ce dernier service, à savoir une plateforme de stockage en ligne chiffrée de bout en bout, pour les utilisateurs de Mac via une application macOS. Voilà qui vient compléter la suite sur les appareils Apple.

Découvrez Proton Drive

Comme vu lors de la présentation de la version iPhone, Proton Drive permet aux utilisateurs de synchroniser leurs fichiers entre leur appareil et le cloud, d'accéder à leurs fichiers hors ligne et de libérer de l'espace sur leur machine. À la manière d'iCloud et de Dropbox, toutes les données (y compris les métadonnées) sont chiffrés de bout en bout par défaut, de sorte que personne - pas même Proton - ne peut voir les fichiers.

Les fichiers de Proton Drive sont synchronisés à la demande, ce qui signifie qu'ils n'occupent pas d'espace sur l'ordinateur local tant qu'ils ne sont pas nécessaires. Pendant ce temps, les fichiers et les dossiers enregistrés dans le dossier Proton Drive sont automatiquement synchronisés en ligne sur les serveurs de l'entreprise, et toute modification effectuée localement est reflétée sur tous les autres appareils liés au compte Proton. Un comportement similaire à iCloud.



Lorsque des fichiers et des dossiers sont téléchargés pour un accès hors ligne, Proton Drive synchronise les modifications dès qu'une connexion internet est disponible. Parmi les intérêts d'une telle solution, citons également le "versioning" qui autorise l'accès aux versions précédentes des fichiers si besoin. Petit point d'attention, seuls les fichiers stockés dans le dossier Proton Drive sont synchronisés à date, mais la startup suisse indique qu'elle travaille à permettre la synchronisation de n'importe quel dossier local.



Une autre option de Proton Drive pour Mac permet la mise en pause de la synchronisation en un clic.

Disponibilité de Proton Drive

Proton Drive était arrivé sur le web en septembre 2022, suivi par des applications mobiles natives en décembre et une application Windows en juillet de cette année. L'arrivée de l'application Mac signifie que Proton Drive est désormais disponible sur toutes les principales plateformes.

Prix de Proton Drive

Proton Drive offre aux utilisateurs 1 Go de stockage gratuit, avec des plans payants supplémentaires à partir de 4,99 €/mois pour 200 Go de stockage, y compris des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité de stocker automatiquement les versions précédentes d'un fichier jusqu'à 10 ans. Pour le Black Friday, Proton propose même des promotions à -50 % sur son site. Une belle alternative à Dropox, Google Drive et autre iCloud.

Télécharger l'app gratuite Proton Drive: Cloud Storage