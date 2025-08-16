Test de BuhoCleaner : gardez votre Mac rapide et sain (offre à -80 %)

Contrairement à certains concurrents qui submergent les utilisateurs avec des animations tape-à-l'œil, BuhoCleaner présente clairement l'ensemble de ses outils de nettoyage de stockage pour Mac. L'interface en mode sombre (qui s'harmonise parfaitement avec macOS) affiche toutes les fonctions principales en un coup d'œil. Cela inclut la suppression des données inutiles du système, la désinstallation complète des applications inutiles sans laisser de traces, la recherche de doublons et la surveillance des fichiers occupant le plus d'espace disque.

BuhoCleaner est disponible en versions gratuite et payante. Avec le code de réduction IPSF36BF8 exclusivement pour les lecteurs d'iPhoneSoft.fr, vous pouvez bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 80 % sur tous les plans.

Libérez de l'espace sur votre Mac avec Flash Clean

Ce logiciel permet de nettoyer votre Mac en supprimant les fichiers volumineux, inutiles ou redondants pour récupérer un espace de stockage précieux.



Plus précisément, la fonctionnalité Flash Clean de BuhoCleaner aide les utilisateurs à identifier et supprimer les éléments inutiles. BuhoCleaner est rapide et réactif, scannant les fichiers inutiles en quelques secondes et permettant leur suppression en un seul clic. Il indique également combien d'espace disque vous récupérerez.



Cependant, les utilisateurs préférant un contrôle accru peuvent sélectionner manuellement les fichiers à supprimer pour éviter d'effacer accidentellement des éléments importants.

Profitez d'une désinstallation complète des applications Mac avec App Uninstall

BuhoCleaner offre une gestion optimisée et intuitive des applications installées sur votre Mac. Vous pouvez facilement trier les applications par taille, date d'installation ou éditeur, simplifiant considérablement le processus de gestion et de suppression des programmes inutilisés. Il permet de se débarrasser des applications tenaces, encombrantes ou même malveillantes, ainsi que de tous leurs fichiers résiduels.

Compatibilité avec macOS Tahoe 26 Beta et les Macs avec puce M4

BuhoCleaner est entièrement optimisé pour macOS Tahoe 26 (actuellement en bêta), garantissant des performances et une stabilité optimales avec la dernière version de macOS Sequoia. Il prend également en charge les dernières puces M4 d'Apple.



Il inclut également les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Un outil pour supprimer les sauvegardes obsolètes d'iPhone/iPad (si elles sont stockées localement sur le Mac plutôt que sur iCloud).

Une fonctionnalité pour nettoyer les fichiers résiduels des logiciels de virtualisation (par exemple, les machines virtuelles).

Tarification et conclusions finales sur BuhoCleaner

En résumé, BuhoCleaner propose des fonctionnalités incroyablement utiles pour nettoyer efficacement votre Mac et le débarrasser des fichiers inutiles qui gaspillent de l'espace. Bien que les Macs nécessitent généralement peu d'entretien, libérer de l'espace de stockage est crucial, surtout sur les modèles à capacité limitée. BuhoCleaner peut récupérer plusieurs Go d'espace, selon l'utilisation de votre Mac.BuhoCleaner est disponible en différentes versions (visitez le site officiel pour plus de détails sur les abonnements ou les licences à vie) pour 1 ou 3 Macs.



Dr.Buho propose actuellement une promotion, mais nos lecteurs peuvent utiliser le code de réduction IPSF36BF8 pour une remise supplémentaire de 20 %, rendant les prix encore plus attractifs :

Prix des plans (après réduction) :

BuhoCleaner à vie (1 Mac) : 39,99 € → 15,99 €

BuhoCleaner à vie (3 Macs) : 69,99 € → 22,39 € (le plus populaire)

Si le choix est difficile, nous recommandons le BuhoCleaner Family Plan car vous pouvez l'obtenir pour seulement 22,39 $ - une offre exceptionnelle incluant des licences pour trois Macs, soit seulement 7,46 $ par licence !

Offre groupée BuhoCleaner + BuhoNTFS

Il existe également un pack incluant BuhoCleaner et BuhoNTFS (pour la gestion des disques NTFS sur Mac) à un prix encore plus avantageux :

Pack Essentiel à vie pour 1 Mac : 59,99 € → 19,19 €

Pack Essentiel à vie pour 3 Macs : 94,99 € → 30,39 €

BuhoNTFS est l'une des meilleures applications pour gérer les disques formatés en NTFS sur Mac. La dernière version est plug-and-play, ne nécessitant ni extensions de noyau ni redémarrages.

Recommandation finale

Si vous recherchez un nettoyeur pour Mac puissant et facile à utiliser avec une optimisation système approfondie, BuhoCleaner est un excellent choix. La réduction actuelle de 60 % + 20 % supplémentaires (code IPSF36BF8) en fait une offre imbattable.



