Snowy : la magie de Noël gratuitement sur votre Mac

Transformez votre Mac en un véritable pays des merveilles hivernal cette année avec Snowy, une petite application gratuite et pleine de charme qui ajoute de la neige qui tombe, des guirlandes lumineuses scintillantes et un fond d’écran inspiré de l’ère Aqua directement sur votre bureau.

Découvrez Snowy by Pingie

Disponible gratuitement sur le Mac App Store, Snowy s’installe discrètement dans la barre de menu et vous permet d’activer ou désactiver les effets festifs en un clic (comme Festivitas vu récemment), sans icône dans le Dock. D’un simple geste, laissez de magnifiques flocons réalistes danser sur votre écran : de la légère poudreuse à la tempête de neige intense. Ajustez l’intensité et choisissez si la neige passe devant ou derrière vos fenêtres. Ajoutez une guirlande colorée qui s’étire élégamment en haut de l’écran avec de vraies courbes réalistes. Choisissez votre ambiance parmi plusieurs thèmes : Multicolore, Blanc chaud, Canne à sucre, Bleu, Arc-en-ciel… et votre animation préférée : scintillement, vague, fixe ou le mode « classic » rétro 16-bits ajouté lors de la dernière mise à jour.



Snowy inclut aussi le splendide fond d’écran Aqua Winterscape : un sapin de Noël décoré avec les célèbres boutons Aqua des anciennes fenêtres Mac en guise de boules. Passez-y en un clic et revenez à votre fond d’écran habituel tout aussi facilement.



Optimisée pour les Mac dotés de puces Apple Silicon (M1, M2, M3, M4, M5, etc) avec un rendu accéléré par le GPU, l’app reste ultra-légère et n’impacte quasiment pas l’autonomie.



Snowy est parfait pour :

Se mettre dans l’ambiance des fêtes

Travailler dans une atmosphère cosy

Avoir un fond joyeux en visio

Retrouver un petit goût de Mac OS classique

Téléchargez Snowy gratuitement dès maintenant sur le Mac App Store ou sur le site du développeur et laissez la magie de l’hiver illuminer votre Mac !

Télécharger l'app gratuite Snowy