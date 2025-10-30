Canva frappe un grand coup dans le monde du design numérique. L’entreprise transforme complètement la suite Affinity en la rendant gratuite sur Mac et en la réunissant dans une nouvelle application unique qui regroupe tous les outils de création. Attention, toutes les fonctionnalités liées à l'IA sont tout de même réservées aux abonnés payants.

Affinity devient gratuit sur Mac avec une application tout-en-un

Canva, propriétaire de la suite Affinity, vient d’annoncer que tous les outils Affinity deviennent entièrement gratuits. Mieux encore, les trois logiciels historiques — Photo, Designer et Publisher — fusionnent désormais en une seule et unique application baptisée “Affinity”.

Cette refonte marque un changement profond dans la stratégie de Canva. En rendant la suite totalement gratuite, l’entreprise souhaite séduire une communauté plus large, notamment les utilisateurs professionnels de Mac en quête d’alternatives à Adobe. La nouvelle application regroupe les trois environnements de travail traditionnels : le mode Vector pour le dessin, Pixel pour la retouche photo et Layout pour la mise en page. Il est dorénavant possible de passer instantanément de l’un à l’autre sans jamais quitter le même espace de travail.

L’approche « tout-en-un » vise à simplifier la création visuelle, tout en conservant les performances reconnues de la suite Affinity. Selon Canva, cette version ne comporte aucun abonnement ni paiement caché. Seule la création ou l’utilisation d’un compte Canva est requise pour profiter de toutes les fonctions gratuites. Les outils premium, liés notamment à l’intelligence artificielle et à certaines automatisations, seront quant à eux réservés aux abonnés de Canva Pro.

Les utilisateurs actuels pourront continuer à utiliser leurs anciennes versions pendant une période transitoire, mais l’avenir d’Affinity se joue désormais autour de cette nouvelle plateforme unifiée. La version tout-en-un pour iPad est également prévue, mais elle n’arrivera qu’en 2026.