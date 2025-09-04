La version complète d'Adobe Premiere arrive sur iPhone !

Adobe lance une application Premiere pour iPhone, disponible gratuitement dès le 30 septembre 2025, remplaçant Premiere Rush, qui sera arrêté le même jour. Conçue pour offrir des fonctionnalités proches de Premiere Pro, elle cible les vidéastes professionnels et les débutants, avec une interface intuitive et une timeline multi-pistes pour des montages précis.

Adobe Premiere réalise des montages vidéo sur iOS

Montage facile. Maîtrise totale. Premiere pour iPhone est rapide, gratuit et sans aucune publicité ni filigrane. Un montage vidéo harmonieux. Payez uniquement pour les crédits d’IA générative lorsque vous en avez besoin. Ne vous contentez pas de suivre les tendances, créez-les avec Premiere.



Cette nouvelle application vise à élargir l’audience d’Adobe, incitant in-fine les utilisateurs à adopter la version de bureau. Premiere permet de créer, éditer et partager des vidéos percutantes. Les utilisateurs peuvent couper, réorganiser et superposer des clips avec une précision inégalée, appliquer des sous-titres animés automatiques, ajuster les couleurs avec les préréglages Lightroom, et utiliser des effets de vitesse ou de mouvement. La Suppression immédiate des arrière-plans facilite les incrustations et effets de titre. Les pistes illimitées, le recadrage pour tout rapport L/H et les commandes avancées (retourner, figer, dissocier l’audio) offrent un contrôle total.

Pour le son, enregistrez des voix off de qualité studio, optimisées par l’IA, ou transformez votre voix en effets sonores avec un timing précis. L’IA générative Adobe Firefly permet de créer des contenus uniques, des autocollants personnalisés ou d’étendre des arrière-plans. Une bibliothèque gratuite propose plus de 2 000 musiques libres de droits, 100 polices Adobe et divers actifs créatifs.



Les projets initiés sur iPhone peuvent évidemment être poursuivis sur l’application de bureau Premiere Pro pour un montage avancé. Optimisée pour iOS, l’application garantit une expérience fluide, sans filigrane ni publicités. Les médias s’importent facilement depuis votre stockage préféré. Gratuite, elle propose des achats pour du stockage supplémentaire ou des crédits Firefly pour l’IA générative. D'ailleurs la société américaine assurer qu'elle n’utilise pas les créations pour entraîner l’IA sans consentement. Une version Android suivra.



Ce concurrent de Final Cut Pro et DaVinci Resolve arrivera sur l’App Store dès le 30 septembre.

