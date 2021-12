Adobe lance Creative Cloud Express sur iPhone, iPad et web

Adobe a annoncé aujourd'hui le lancement de Creative Cloud Express, une application et un service web qui permettent de créer du contenu par glisser-déposer, qu'il s'agisse de publications sur les médias sociaux ou de supports marketing tels que des logos, des prospectus et des bannières.

Creative Cloud Express : une nouveauté pour créer du contenu sans connaissances particulières

Adobe Spark Post devient Adobe Creative Cloud Express. Creative Cloud Express inclut tout ce que vous aimiez déjà dans Spark et bien plus encore. Soyez immédiatement opérationnel grâce à des templates, des photos libres de droits Adobe Stock, des arrière-plans, des polices Adobe Font, des illustrations et des icônes d’exception. En quelques gestes, personnalisez votre création avec des effets, des filtres et des textures, que vous pouvez combiner ou superposer.

Creative Cloud Express propose des milliers de modèles, 20 000 polices, 175 millions d'images de stock Adobe libres de droits et d'autres ressources de conception. Les "actions rapides" optimisées par l'apprentissage automatique Adobe Sensei permettent aux utilisateurs de supprimer les arrière-plans des photos, de découper et de fusionner des vidéos, de transformer des vidéos en GIF, de convertir/exporter des PDF en quelques clics, etc.



Scott Belsky, responsable de Creative Cloud chez Adobe :

Creative Cloud Express est parfait pour les personnes n'ayant aucune formation créative. Mais c'est aussi un excellent complément à la boîte à outils des professionnels de la création. Si vous souhaitez simplement créer un message sur les réseaux sociaux, produire un dépliant simple, redimensionner une image ou créer rapidement une vignette pour votre vidéo Premiere Pro, Creative Cloud Express est la solution simple et rapide. De plus, Creative Cloud et Creative Cloud Express sont reliés par des bibliothèques, des modèles partagés et des marques partagées, ce qui permet aux professionnels de la création de partager facilement leur travail avec des personnes moins formées.

Les prix d'Adobe Cloud Express

Mais quel est le coût de tout cela ? Et bien bonne nouvelle, la version gratuite de Creative Cloud Express comprend l'édition et les effets photo de base, l'accès à une collection limitée de ressources de conception et 2 Go de stockage dans le cloud. Pour 9,99€ par mois ou 99,99€ par an, les utilisateurs peuvent accéder à l'ensemble de la collection de ressources de conception, à des "actions rapides" plus poussées telles que l'affinement de la découpe et le redimensionnement, à la possibilité de convertir et d'exporter vers et depuis des PDF et d'autres types de fichiers, à 100 Go de stockage sur le cloud, etc. De quoi se passer de Photoshop dans une grande majorité de cas.



Creative Cloud Express est également inclus dans les plans Creative Cloud Single App existants à partir de 20,99€ par mois et le plan Creative Cloud All Apps.



Creative Cloud Express est disponible sur le web et sous forme d'application iPhone et iPad sur l'App Store. Pour ceux qui étaient déjà abonnés, cette "nouvelle app" était auparavant connue sous le nom d'Adobe Spark Post.

