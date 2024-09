Adobe Creative Cloud au coeur d'un scandale avec ses nouvelles conditions d'utilisation

Quand on utilise une application ou un service, il arrive régulièrement qu'il soit obligatoire d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation. Dans la majorité des cas, les conditions d'utilisation ne posent pas de problème. Cependant, les dernières conditions d'utilisation d'Adobe Creative Cloud ont créé un gros scandale aux États-Unis, car Adobe impose ouvertement un accès gratuit aux projets des utilisateurs et peut même réutiliser votre contenu.

Adobe Creative Cloud a-t-il été trop loin ?

Adobe est actuellement au centre d'une controverse majeure. La cause : les nouvelles conditions d'utilisation de son service phare, Adobe Creative Cloud. Ces changements, obligatoires pour tous les utilisateurs, soulèvent de vives inquiétudes concernant la confidentialité et les droits des utilisateurs sur leurs créations.



Tous les utilisateurs d'Adobe Creative Cloud doivent désormais approuver les nouvelles conditions de service pour continuer à utiliser les applications et les services. Ceux qui refusent de se conformer à ces nouvelles règles se voient privés d'accès à leurs applications Adobe, rendant leurs logiciels et projets inutilisables.

Adobe se réserve un accès gratuit aux projets des utilisateurs, une première dans la politique de l'entreprise

L'une des modifications les plus controversées concerne l'accès qu'Adobe se réserve aux projets des utilisateurs. Selon les nouvelles conditions, Adobe peut accéder aux œuvres des utilisateurs sans aucune restriction, incluant des œuvres protégées. Cela signifie qu'Adobe a potentiellement la possibilité de surveiller et d'espionner les travaux de ses utilisateurs, ce qui soulève des préoccupations majeures en termes de confidentialité et de propriété intellectuelle.



Adobe justifie ces modifications par la nécessité de lutter contre les images CSAM (Child Sexual Abuse Material) et le contenu répréhensible. De plus, Adobe souhaite utiliser les œuvres des utilisateurs pour alimenter ses outils d'intelligence artificielle génératifs. Ces explications n'ont cependant pas apaisé les craintes des utilisateurs, nombreux à voir ces pratiques comme une intrusion excessive dans leur vie privée.

Et si on regardait de plus près les nouvelles conditions d'utilisation ?

On prend rarement le temps de parcourir les conditions d'utilisation et pourtant, il y a parfois des informations importantes qui sont ajoutées. Dans le cas d'Adobe Creative Cloud, voici les sections qui ont été modifiées et qui sont les plus alarmantes :

Sections 2.2 et 4.1 : ces clauses permettent à Adobe d'accéder, d'afficher ou d'écouter le contenu des utilisateurs par des méthodes automatisées et manuelles. Cette surveillance peut inclure les fichiers stockés localement et ceux présents sur l'infrastructure cloud d'Adobe.

: ces clauses permettent à Adobe d'accéder, d'afficher ou d'écouter le contenu des utilisateurs par des méthodes automatisées et manuelles. Cette surveillance peut inclure les fichiers stockés localement et ceux présents sur l'infrastructure cloud d'Adobe. Section 5.3 : Adobe se réserve le droit de supprimer le contenu des comptes inactifs, ce qui pourrait entraîner la perte de projets importants pour les utilisateurs qui ne se connectent pas régulièrement.

: Adobe se réserve le droit de supprimer le contenu des comptes inactifs, ce qui pourrait entraîner la perte de projets importants pour les utilisateurs qui ne se connectent pas régulièrement. Section 14.1 : la période de résolution des différends de manière informelle est réduite de 60 à 30 jours, laissant moins de temps aux utilisateurs pour résoudre des conflits potentiels.

Une autre section qui pose un problème, c'est la section 4.2, elle accorde à Adobe une licence non exclusive, mondiale et libre de redevances pour utiliser, reproduire, afficher publiquement, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées, exécuter publiquement et traduire le contenu des utilisateurs. Et ça va encore plus loin puisque Adobe peut sous-licencier ces droits à ses fournisseurs de services, étendant ainsi l'accès aux créations des utilisateurs bien au-delà de l'entreprise elle-même.



Les nouvelles conditions d'utilisation d'Adobe Creative Cloud ont surpris beaucoup d'utilisateurs, certains se sentent contraints de céder une partie de leur contrôle sur leurs propres créations pour continuer à utiliser les outils sur lesquels ils comptent.



