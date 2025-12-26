Gmail va enfin permettre de changer son adresse mail facilement

Vingt ans après son lancement, Gmail s'apprête à lever l'une de ses restrictions les plus frustrantes. Google va enfin permettre à ses utilisateurs de modifier leur adresse @gmail.com sans créer un nouveau compte ni perdre leurs données. Une évolution majeure repérée dans un document d'assistance qui circule déjà en ligne.

Un changement en douceur pour vos vieilles adresses

La procédure imaginée par Google mise sur la simplicité. Plutôt que d'obliger à tout migrer vers un nouveau compte, le système transforme automatiquement l'ancienne adresse en alias permanent. Concrètement, vous pourrez continuer à recevoir des messages sur votre ancien identifiant tout en vous connectant avec le nouveau. Vos photos, documents Drive et historique Gmail restent intacts.

Cette flexibilité s'accompagne toutefois de garde-fous stricts. Google limite les modifications à trois par compte, avec un délai obligatoire de douze mois entre chaque changement. Une fois la nouvelle adresse créée, impossible de la supprimer pendant un an. L'ancienne adresse, elle, reste définitivement liée au compte et ne pourra jamais être réattribuée à quelqu'un d'autre.

Google rattrape son retard sur Apple

Cette nouveauté rappelle une autre évolution attendue depuis longtemps dans l'univers Apple. En février 2025, la firme de Cupertino a introduit la possibilité de fusionner deux identifiants Apple différents, mettant fin à quinze ans de demandes utilisateurs. Les deux géants technologiques semblent ainsi prendre conscience de la même réalité : nos identités numériques évoluent avec le temps, et nos outils doivent s'adapter.

Le déploiement commence en Inde avant une extension progressive mondiale. Si l'option n'apparaît pas encore dans vos paramètres Google, elle devrait arriver prochainement. De quoi enfin tourner la page des adresses créées à l'adolescence.

