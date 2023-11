WhatsApp permet de s'authentifier avec une adresse mail

Meta, propriétaire de WhatsApp, déploie actuellement une mise à jour permettant aux utilisateurs de lier leur compte à une adresse e-mail. L'intérêt ? Permettre aux usagers de s'authentifier sur la messagerie la plus utilisée au monde en utilisant la vérification par courriel plutôt que par SMS. Cette fonctionnalité était auparavant disponible dans une version bêta de WhatsApp, et tout le monde peut désormais l'utiliser.

WhatsApp ajoute la vérification par courriel

Comme l'a remarqué notre lecteur José, la dernière version 23.24.70 de WhatsApp pour iPhone (et la dernière sur Android, nous avons vérifié), ajoute la fonction de vérification par courriel. Cette option ne remplace pas la vérification par SMS, mais elle constitue une alternative lorsque les utilisateurs se trouvent dans une zone sans couverture cellulaire et doivent se connecter à leur compte WhatsApp. C'est aussi une solution moins coûteuse pour WhatsApp.

Comment vérifier son compte par email ?

Pour ajouter une adresse électronique à votre compte, allez dans votre profil, choisissez le menu "Compte" et appuyez sur "Adresse électronique". WhatsApp précise que l'adresse électronique n'est utilisée que pour accéder au compte et qu'elle ne sera pas visible par les autres utilisateurs. Non, Meta ne l'utilisera pas pour recouper vos différents comptes...



De fait, vous avez toujours besoin d'un numéro de téléphone valide pour utiliser WhatsApp.

Les nouveautés à venir

En outre, WhatsApp développe une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de définir un nom d'utilisateur qui pourra être partagé avec d'autres personnes au lieu d'un numéro de téléphone, mais cette option n'est pas encore disponible pour le grand public.



WhatsApp avait récemment autorisé l'utilisation de l'application sur deux téléphones. Elle a également annoncé la prise en charge des passkeys pour bientôt.

