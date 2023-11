WhatsApp vous permet de masquer votre adresse IP lors d'un appel

L'activation est instantanée et la modification s'applique dès votre prochain appel VoIP sur WhatsApp. À noter que cela ne concerne que les conversations duo, les conversations de groupes ne fonctionnent pas par une connexion peer-to-peer avec des paquets de données envoyées sur l'adresse IP. Aller plus loin :

Pour répondre à cette préoccupation, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp qui vous permet de protéger votre adresse IP pendant les appels. Une fois cette fonctionnalité activée, tous vos appels seront relayés via les serveurs de WhatsApp, ce qui garantit que les autres parties à l'appel ne peuvent pas voir votre adresse IP et déduire par la suite votre emplacement géographique général.

Bonne nouvelle, si vous utilisez régulièrement WhatsApp pour appeler d'autres personnes qui utilisent également l'application, il est maintenant possible de masquer votre adresse IP auprès de l'interlocuteur. Dans un communiqué, le groupe Meta explique que les appels individuels fonctionnent sur une connexion peer-to-peer entre les utilisateurs, cette technique permet d'obtenir des appels d'une qualité exceptionnelle, toutefois, le peer-to-peer pousse les utilisateurs qui s'appellent à dévoiler automatiquement leur adresse IP. Si cela ne pose aucun problème quand vous appelez un membre de votre famille, un ami ou même un collègue de travail, cela peut devenir délicat si vous appelez un inconnu pour diverses raisons. Le souci de divulguer son adresse IP à une personne que vous ne connaissez pas, c'est que celle-ci peut recueillir des informations précises sur vous comme votre position géographique ou encore le fournisseur d'accès à internet auquel vous êtes abonné. L'utilisation de l'adresse IP est indispensable dans une connexion peer-to-peer pour des appels, car WhatsApp a besoin d'envoyer les paquets de données vers une IP.

WhatsApp a toujours privilégié la confidentialité, c'est l'un des arguments stratégiques de la messagerie instantanée. Si les messages sont chiffrés depuis un long moment, WhatsApp avait un point faible qui a été reproché par beaucoup d'utilisateurs à plusieurs reprises : l'impossibilité de cacher son adresse IP à un destinataire qu'on appelle. Face aux critiques et à la demande de la communauté, WhatsApp agit et prend la décision d'ajouter cette option.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.