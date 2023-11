WhatsApp pour macOS est désormais disponible sur le Mac App Store

Après avoir présenté récemment une toute nouvelle version entièrement réécrite de son application WhatsApp pour Mac, Meta propose désormais l'application native de WhatsApp pour les ordinateurs Apple directement sur le Mac App Store. L'occasion de profiter d'une application universelle entre iPhone et Mac.

WhatsApp est plus facilement accessible sur Mac

La nouvelle a été partagée par l'équipe WhatsApp, et selon Meta (le groupe détenant également FaceBook et Instagram), le nouveau WhatsApp pour macOS est maintenant disponible sans restriction sur le Mac App Store. Jusqu'à présent, seules quelques régions y avaient accès lors d'un test anticipé. L'application Mac a été fusionnée avec l'application iPhone sur l'App Store, il s'agit donc désormais d'une application universelle avec un seul lien de téléchargement.

WhatsApp for Mac on desktop is available globally in the @AppStore: https://t.co/KoVK7u9h1p — WhatsApp (@WhatsApp) November 6, 2023

Les tests de la nouvelle version de WhatsApp pour macOS ont commencé en juillet de l'année dernière. Alors que l'ancienne version est essentiellement une application web construite avec Electron, une plateforme en javascript qui permet de créer des applications multiplateformes (comme Flutter, AppJS, NW.js, React Native et autre Cordova), la nouvelle application est partie de la version iPhone et a été portée sur macOS avec la technologie Catalyst.

Ainsi, WhatsApp est plus performant que jamais sur Mac et bénéficie des mêmes fonctionnalités que sur l'iPhone, telles que les appels audio et vidéo de groupe. Mieux, l'application est plus économe en énergie, ce qui est une bonne chose pour la batterie des MacBook Air et MacBook Pro.

Rappelons que le principal intérêt à l'application Mac est que les utilisateurs de WhatsApp peuvent accéder à leur compte depuis leur ordinateur, même lorsque leur téléphone n'est pas à portée de main. En revanche, il faut tout de même un iPhone ou un Android au départ pour configurer la version Mac.



Une bonne nouvelle qui devrait, on l'espère, enfin déboucher sur une version iPad dans les prochains mois. Les ingénieurs de WhatsApp ne devraient pas avoir à fournir trop d'efforts pour le portage, d'autant qu'ils proposent une bêta depuis septembre.

