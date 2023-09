WhatsApp pour iPad est enfin disponible en version bêta

La plus populaire messagerie instantanée au monde, WhatsApp, a atteint les deux milliards d'utilisateurs en se concentrant uniquement sur l'iPhone et les Android. Celle qui a été lancée en novembre 2009 n'a jamais été portée sur tablette, malgré les nombreuses rumeurs. Alors quand la filiale de Meta lance une bêta sur iPad, c'est un événement.

Alors que WhatsApp est disponible pour les ordinateurs - avec une toute nouvelle version pour macOS native publiée le mois dernier, cette fois elle arrive enfin sur l'iPad, permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs messages sur n'importe quel appareil Apple.

Comme le rapporte WABetaInfo, la dernière version de WhatsApp Beta sur TestFlight est compatible avec iPadOS. Auparavant, les utilisateurs d'iPad devaient utiliser la version web, car il n'y avait pas d'application spécifique, et la version iPhone n'était pas compatible avec la tablette d'Apple. Les premières rumeurs d'une application iPad remontent à 2017.



Après installation, WhatsApp sur iPad ressemble très fortement à la version Mac publiée en août dernier. À la première ouverture, le logiciel vous demande d'utiliser WhatsApp sur votre téléphone pour scanner un code QR. Ensuite, l'application synchronise toutes vos conversations et vous pouvez envoyer et recevoir des messages sur votre iPhone, votre iPad et votre Mac.



L'application iPad fonctionne même lorsque l'iPhone n'est pas à proximité ou n'est pas connecté au même réseau Wi-Fi, à l'instar de la nouvelle application macOS. Bien évidemment, l'interface tire partie du grand écran de l'iPad pour afficher plus de contenu en colonnes.

Une capture signée WABetaInfo :

Les limites de WhatsApp sur iPad

Cependant, la version iPad (tout comme la version de bureau) n'est qu'une application compagnon. Concrètement, vous devez d''abord créer un compte sur un téléphone, car le service est basé sur les numéros de portable. Néanmoins, le fait de disposer d'une application iPad pour accéder aux messages est une bonne nouvelle pour les utilisateurs au quotidien.

Date de sortie

À date, Meta n'a donné aucune indication quant à la sortie de WhatsApp pour iPad pour le grand public. La version bêta n'est disponible que par l'intermédiaire de TestFlight, et il est assez difficile d'y accéder car les créneaux sont très limités. Mais gageons que la version bêta se transforme rapidement en version finale.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger