WhatsApp : le partage d'écran est testé dans une bêta sur Android

L'innovation ne s'arrête jamais sur WhatsApp, après la révélation autour des tests pour intégrer les pseudos visant à cacher son numéro de téléphone portable, la messagerie instantanée de Meta veut aller encore plus loin. Des utilisateurs Android qui testent la dernière bêta viennent d'apercevoir un bouton pour partager l'écran de son smartphone dans une conversation vidéo !

WhatsApp devient vraiment intéressant

Selon un récent rapport du site WABetaInfo, une nouveauté majeure va prochainement débarquer sur WhatsApp, la messagerie instantanée souhaiterait proposer à ses utilisateurs (qui rejoignent une conversation vidéo) la possibilité de partager ce qu'ils voient en temps réel sur l'écran de leur smartphone. Cette nouveauté pourrait bouleverser l'utilisation de WhatsApp dans le monde professionnel, il deviendrait facile de faire visualiser aux participants d'une conversation vidéo un document interne qui serait le principal sujet d'une réunion, une nouvelle application en cours de développement, des notes pour en apprendre plus sur un projet en cours...



Pour les particuliers, c'est une nouveauté qui pourrait permettre d'aider un tiers qui recevrait un nouveau smartphone et qui ne serait pas à l'aise avec son utilisation, de visualiser à plusieurs une page internet ou un post sur les réseaux sociaux, de regarder à deux une conversation écrite, visualiser ensemble des photos et vidéos... Les possibilités sont nombreuses !

Comment ça fonctionne ?

Les utilisateurs de la version bêta 2.23.11.19 sur Android ont remarqué une intégration optimisée de la fonctionnalité. WhatsApp a placé le bouton "partage d'écran" tout en bas de l'écran entre les boutons pour tourner la caméra et suspendre l'image. WABetaInfo explique que WhatsApp donnera le contrôle total en permanence à l'utilisateur qui partage son écran, l'objectif est que celui-ci puisse mettre fin au partage quand il le souhaite ou de manière urgente si des informations confidentielles venaient à s'afficher sur son écran.



À chaque lancement d'un partage d'écran, vous devrez confirmer votre intention, une bonne chose puisque ça évitera qu'une personne démarre par inadvertance un partage d'écran qu'elle ne souhaitait pas. WhatsApp vous avertira qu'il n'y aura plus aucune barrière pour que l'entreprise accède à vos mots de passe, photos, vidéos, contacts, historiques de navigation... Pour faire simple, WhatsApp pourra visualiser tout ce que vous verrez sur votre écran. Ce message est probablement présent pour des raisons de transparence, ce qui fera plaisir à Apple qui veut désormais que les développeurs mentionnent la totalité des accès qu'ils possèdent à nos informations personnelles.

Comme à son habitude, la messagerie instantanée de Meta suit son organisation traditionnelle : en premier le test sur Android, qui s'enchaine par le test sur iOS puis quand tout est stable, le lancement officiel dans la version publique de WhatsApp sur les deux OS.

