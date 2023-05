WhatsApp : bientôt un pseudo à la place du numéro de téléphone !

Depuis sa création, WhatsApp connecte les internautes entre eux à travers un numéro de téléphone, autrement dit si vous communiquez avec quelqu'un sur cette application, c'est que vous avez forcément son numéro de téléphone. Dans un avenir proche, WhatsApp va modifier cette politique pour permettre de masquer son numéro de téléphone et de le convertir en pseudo !

Enfin la nouveauté que tout le monde attendait sur WhatsApp

Selon un récent rapport de WABetaInfo, la messagerie instantanée de Meta compte évoluer dans peu de temps concernant l'identité de chaque utilisateur. WhatsApp va bientôt vous permettre de rendre invisible votre numéro de téléphone auprès d'un contact et de lui afficher seulement un pseudo. Le site spécialisé dans les observations des bêtas de WhatsApp déclare qu'un champ pour ajouter un pseudo est apparu dans les réglages de la dernière bêta de WhatsApp sur Android.

Une section dédiée à cette fonctionnalité sera disponible dans Paramètres WhatsApp > Profil. Avec la possibilité de choisir un nom d'utilisateur, les utilisateurs de WhatsApp auront la possibilité d'ajouter une autre couche de confidentialité à leurs comptes. Cela signifie qu'au lieu de se fier uniquement aux numéros de téléphone pour identifier les contacts, les utilisateurs pourront opter pour un nom d'utilisateur unique et mémorable : en permettant aux utilisateurs de choisir des noms d'utilisateur, WhatsApp peut offrir aux utilisateurs la possibilité de joindre d'autres personnes en entrant un nom d'utilisateur dans l'application, sans connaître leur numéro de téléphone.

Au stade du développement pour le moment, l'intégration du pseudo pourrait bientôt être une nouveauté majeure dans l'une des prochaines mises à jour de WhatsApp. La célèbre messagerie instantanée pourrait rejoindre certains de ses concurrents comme Telegram qui propose à ses utilisateurs l'ajout d'un pseudo pour préserver leur vie privée et ne pas donner son numéro de téléphone à un inconnu, une entreprise ou un collègue de travail.



Si on suit l'organisation habituelle de WhatsApp : l'expérimentation commence toujours sur Android, puis quand c'est arrivé à maturité, ça débarque sur iOS puis une fois que la nouveauté est aussi maîtrisée, WhatsApp commence le déploiement dans les versions publiques de l'application sur iOS et Android.



