WhatsApp autorise deux compte sur un même téléphone, mais...

Il sera bientôt possible d'avoir deux comptes WhatsApp sur un même téléphone, grâce à une mise à jour de l'application de chat affilié au groupe Meta. Mais, comme souvent, il y a un hic. La plupart des personnes devront continuer à utiliser une solution de contournement non officielle pour avoir deux comptes WhatsApp sur le même iPhone ou Android.

WhatsApp a toujours refusé le multicompte

Auparavant, WhatsApp tenait une ligne ferme, vous ne pouviez utiliser qu'un seul compte sur un appareil, et vous ne pouviez utiliser qu'un seul appareil pour accéder à ce compte.

L'entreprise a progressivement assoupli les choses. En mai dernier, les utilisateurs d'iPhone ont enfin eu la possibilité d'utiliser un compte WhatsApp sur plusieurs téléphones.

Les utilisateurs pourront recevoir et envoyer des messages WhatsApp en utilisant plusieurs appareils, ce qui est déjà possible avec d'autres plateformes comme Telegram et iMessage. Le mode compagnon fonctionne avec un maximum de quatre appareils différents. Les utilisateurs dont la fonction est activée la trouveront dans la configuration du compte WhatsApp, qui affichera un bouton "lier cet appareil à un compte existant".

L'interface web que vous deviez utiliser sur Mac a été remplacée par une application native pour Mac en août, et une version bêta d'une application pour iPad fin septembre.

Deux comptes WhatsApp sur un seul téléphone

L'étape suivante, explique l'entreprise dans un nouvel article, consiste à utiliser deux comptes WhatsApp différents sur un même téléphone, sans avoir à se déconnecter de l'un pour utiliser l'autre.

Aujourd’hui, nous offrons la possibilité d’avoir deux comptes WhatsApp connectés en même temps. Pratique pour passer d’un compte à l’autre, tel que de votre compte professionnel à votre compte personnel, désormais vous n’avez plus besoin de vous déconnecter à chaque fois ni d’avoir toujours deux téléphones avec vous.

Il y a cependant un gros hic : vous devez avoir les deux cartes SIM actives sur le téléphone.

En effet, pour configurer un deuxième compte, vous aurez besoin d'un deuxième numéro de téléphone et d'une carte SIM, ou d'un téléphone acceptant les cartes multi-SIM ou eSIM, car la messagerie utilise le numéro comme identifiant unique.



Pour ce faire, ouvrez les paramètres WhatsApp, cliquez sur la flèche à côté de votre nom et cliquez sur "Ajouter un compte". Vous pouvez gérer les paramètres de confidentialité et de notification sur chaque compte.



Reste que cette mise à jour intéressera les professionnels et qu'elle est en cours de déploiement. Il faut généralement un certain temps pour que les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp soient disponibles sur tous les appareils.

Solution de contournement

Si vous ne souhaitez pas avoir les deux cartes SIM sur le même téléphone, vous ne pourrez pas profiter de la nouvelle fonctionnalité.

Dans ce cas, vous devrez continuer à utiliser la solution de contournement utilisée par beaucoup, c'est-à-dire utiliser l'application WhatsApp principale pour un compte et l'application WA Business pour l'autre.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger