Oups, le widget météo d'Apple affiche une icône de fichier au lieu de la neige

Décidément, la météo n'est pas le fort d'Apple. Alors que l'entreprise a corrigé un bug gênant il y a quelques jours avec watchOS 10.2 bêta qui "cassait" les complications météo sur la montre, certains utilisateurs ont vu une icône de fichier aléatoire dans le widget de l'écran de verrouillage de leur iPhone au lieu d'une représentation de la neige.

L'application Météo débloque encore

Comme l'ont remarqué de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux, le widget de l'écran de verrouillage de l'application Météo d'Apple affiche parfois une icône de fichier générique. En fait, c'est le cas lorsque les prévisions météorologiques pour l'emplacement défini comportant un épisode neigeux, les autres conditions restant parfaitement affichées par le widget.



Sur X (ex Twitter), les utilisateurs d'iPhone ont plaisanté sur le fait que le widget météo n'est pas prêt pour la neige. Certains évoquant le fait que l'application estime que ce n'est pas encore la saison (humour).

Reste que ce petit bug n'a pas encore été corrigé par Apple. On imagine qu'il faudra une mise à jour de l'application (ou d'iOS) pour régler le souci. L'icône "fichier" n'étant évidemment pas à sa place.



En 2020, la société a racheté l'application météo Dark Sky et a depuis intégré certaines de ses fonctionnalités dans l'application Météo d'Apple. Cependant, malgré les dernières évolutions, les utilisateurs se plaignent encore du manque de précision des alertes et des prévisions météorologiques.

Que pensez-vous de l'application météo native ? Avez-vous installé des alternatives comme AccuWeather, The Weather Channel, Yahoo Météo ou autre ?

Télécharger l'app gratuite Météo