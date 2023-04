L'application Météo est (encore) en panne selon Apple

Apple n'a toujours pas réussi à rétablir la ligne, ce qui semble vouloir indiquer que le mal est profond . La firme avait revu en profondeur son application météo suite au rachat de Dark Sky, ajoutant pléthore d'informations supplémentaires. En attendant, si vous souhaitez connaître la météo des prochains jours, vous pouvez télécharger temporairement une autre application de météo sur l'App Store (ce n'est pas ce qui manque). Plus simple encore, le site de Météo France est disponible en ligne , vous pourrez le consulter via votre navigateur internet sur iOS.

Vous souhaitiez connaître les prévisions pour ce week-end ? Pas de chance, l'application Météo vous indique peut-être qu' aucune information n'a réussi à être récupérée. En effet, de nombreux utilisateurs sont concernés ce soir par une énième interruption de fonctionnement de l'application Météo. Apple le mentionne d'ailleurs sur sa page d'État système, l'entreprise signale que l'application Météo peut être lente ou indisponible . L'incident a officiellement été déclenché à 17h27 et à l'heure où nous écrivons cet article, il est encore en cours.

Depuis plus de 48 heures, il est parfois impossible pour certains utilisateurs d'avoir un accès aux prévisions météorologiques des jours à venir depuis le widget ou l'application Météo préinstallée sur iOS. La raison est simple, celle-ci rencontre des difficultés de fonctionnement depuis un petit moment et ça semble ne pas se finir...

