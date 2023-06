Les nouveautés de l'application Météo sur iOS 17

Météo peaufine sa beauté sur iOS 17 et s'équipe de nouveaux graphiques et nouvelles informations météorologiques. Faisons un tour rapide des changements à venir à la rentrée.

Météo iOS 17

Apple dévoile énormément de choses lors du Keynote de la WWDC mais n'a pas le temps de s'attarder sur tous les changements. C'est pour cela que la distribution de la première bêta du nouvel OS réservée aux développeurs dans la foulée nous permet d'en découvrir davantage.



L'application Météo sur iOS 17, iPadOS et macOS Sonoma semble avoir reçu quelques modifications et c'est l'occasion idéale de les lister et de vous les partager. Rien de révolutionnaire cette fois-ci, mais plusieurs changements notables qui méritent quand même d'être soulignés.

Les changements visibles

Ajout de l'écart entre la température actuelle et la température moyenne à cette période. Intéressant pour savoir s'il fait plus chaud ou plus froid qu'il ne devrait faire normalement à cette époque de l'année.

Idem pour les précipitations. Le taux moyen est visible sur trente jours et permet d'avoir une idée globale de la présence de la pluie ces derniers jours par rapport aux autres années.

Ajout de la vitesse moyenne du vent ainsi que la vitesse des rafales.

La lune devient aussi importante que le soleil. Comme son compatriote, elle se positionne dans le ciel représenté sur l'application exactement comme sa véritable position dans le monde réel. On peut également connaître son heure de levée, son taux d'illumination et sa prochaine période de pleine lune. Elle a même le droit à son calendrier personnel.

Plusieurs ajouts subtils un peu partout dont le nom de la ville inscrit discrètement sous "Ma position".

La plupart d'entre nous ne passe pas énormément de temps sur l'application Météo. La majorité jette un rapide coup d'œil pour savoir s'il va globalement faire beau ou pleuvoir dans la journée à venir. Néanmoins, cela fait plaisir de voir qu'Apple enchaîne les améliorations chaque année et propose désormais une application qui n'a rien à envier à ses concurrentes.

