Delta Camera reproduit le fonctionnement de la Game Boy Camera

Riley Testut, créateur de l'émulateur de jeux Delta et d'AltStore, a annoncé sur Bluesky le lancement prochain de Delta Camera, une application autonome inspirée de la célèbre Game Boy Camera, un accessoire lancé en 1998 par Nintendo pour prendre jusqu’à 30 clichés.

Une app pour les nostalgiques

L'application entend reproduire l'interface et le style de photo en niveaux de gris de la Game Boy Camera tout en intégrant des fonctionnalités modernes telles que la prise en charge du bouton Camera Control des iPhone 16, la compatibilité avec les caméras avant et arrière, l'exposition manuelle et des options de zoom.

Lancée à l'origine en 1998, la Game Boy Camera est un accessoire pour Game Boy qui capture des images en niveaux de gris et propose des outils d'édition et de dessin. La résolution était ridiculement petite : 128*112 pixels. Delta Camera devrait être lancée gratuitement plus tard cette année, mais elle est déjà accessible en bêta aux abonnés du Patreon d'AltStore.

C’est quoi Delta ?

Rappelons que Delta fut le premier magasin alternatif autorisé en Europe l’an dernier, après l’ouverture forcée d’Apple par la loi DMA. On y trouve des émulateurs pour jouer aux anciennes consoles de Nintendo comme la Game Boy, la SNES, la DS ou encore la N64, mais aussi des applications.

Télécharger l'app gratuite Delta