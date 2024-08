Blackmagic Camera 2.0 contrôle plusieurs iPhone à distance et sort sur iPad

L'année dernière, Blackmagic, la société derrière le célèbre logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve, a lancé l'application "Blackmagic Camera" pour iPhone, offrant des contrôles manuels pour les utilisateurs filmant avec leur iPhone. Cette semaine, Blackmagic Camera a été mise à jour en version 2.0, et en plus de nouvelles fonctionnalités, l'application dispose désormais d'une version pour iPad.

Blackmagic Camera passe la deuxième

Les nouveautés de Blackmagic Camera 2.0

Si vous aviez manqué notre présentation, Blackmagic Camera pour iOS s'inspire bien évidemment de l'interface des caméras de Blackmagic. Elle offre de nombreux contrôles manuels tels que la vitesse d'obturation, l'ISO, la balance des blancs et la teinte. Les utilisateurs peuvent également facilement passer d'un objectif à un autre à la volée, choisir les options d'images par seconde, ajuster les niveaux de stabilisation et régler la mise au point sans quitter le logiciel.

La mise à jour Blackmagic Camera 2.0 apporte de nombreuses nouveautés telles que la possibilité de contrôler plusieurs téléphones à distance et de capturer des vidéos HD jusqu'à 100 fps sur iPhone 15 Pro.

Moins mise en avant, mais tout aussi pratique, la nouvelle option "Tout sélectionner" de la gestion des clips facilite l'édition et le partage de plusieurs vidéos simultanément. De plus, la mise à jour inclut des améliorations générales des performances et de la stabilité, garantissant une expérience utilisateur plus fluide et fiable.

Mais bien sûr, le changement le plus notable reste la prise en charge d'iPadOS pour la première fois. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais profiter du grand écran et des caméras de l'iPad pour filmer avec Blackmagic Camera.

Blackmagic Camera libère la puissance de votre iPhone et de votre iPad en ajoutant des commandes et des systèmes d'exploitation de caméra de cinéma numérique ! Vous pouvez désormais créer le même « look » cinématographique que les longs métrages hollywoodiens. Vous bénéficiez de la même interface intuitive et conviviale que les caméras primées de Blackmagic Design. C'est comme si vous utilisiez une caméra numérique professionnelle !

Essayez-le maintenant gratuitement

L'application Blackmagic Camera est disponible gratuitement sur l'App Store. Elle nécessite un iPhone XR/XS ou ultérieur fonctionnant sous iOS 16 ou une version plus récente. Notez que certaines fonctionnalités (comme le profil de couleur Log) ne sont disponibles que pour certains modèles d'iPhone en raison de limitations matérielles.

Étant développée par Blackmagic, l'application s'intègre parfaitement avec DaVinci Resolve et Blackmagic Cloud, permettant ainsi de synchroniser directement vos vidéos avec ces applications.

Télécharger l'app gratuite Blackmagic Camera