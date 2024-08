Astropad lance la version finale de Slate pour contrôler le Mac avec l'iPad

Après plusieurs mois de bêta, Astropad, à qui l'on doit Studio et Luna, lance aujourd'hui officiellement son application Astropad Slate pour l'iPad. Comme vu fin 2023, Slate transforme un iPad en un grand trackpad pour un Mac, avec le contrôle de l'Apple Pencil.

Découvrez le Mac tactile avant l'heure

Avec Slate, vous pouvez utiliser un iPad et l'Apple Pencil pour effectuer plusieurs tâches sur Mac, ce qui revient pratiquement à rendre macOS tactile. L'Apple Pencil sert de curseur pour contrôler la souris de bureau, et un tapotement sur l'écran est utilisé comme un clic.



Contrôlez votre Mac à l'aide de votre iPad et de l'Apple Pencil



Astropad Slate transforme votre iPad en périphérique d'entrée pour Mac. Dessinez, écrivez et interagissez de manière transparente entre votre Mac et votre iPad.

Lorsque vous écrivez avec le stylet sur l'iPad, cela se traduit par du texte dactylographié sur le Mac, et il existe des gestes à deux doigts pour des actions telles que le défilement et le zoom. Si vous possédez un iPad plus récent qui prend en charge le survol de l'Apple Pencil, vous pouvez utiliser cette option. Pour les iPad plus anciens, Astropad a ajouté une option de survol simulé.



Mais surtout, dans les applications Mac qui prennent en charge le dessin, l'esquisse et d'autres travaux créatifs, vous pouvez utiliser l'iPad comme tablette graphique. Vraiment très intéressant pour les graphistes, tout comme le choix du mode du curseur : relatif ou absolu.



De plus, il existe trois possibilités de connecter vos appareils entre eux pour utiliser Slate :

Avec fil : Connectez votre Mac et votre iPad à l'aide d'un câble USB pour bénéficier de la connexion la plus rapide et de la latence la plus faible.

WiFi : Assurez-vous que votre Mac et votre iPad sont connectés au même réseau WiFi. Les performances dépendent de la qualité de votre connexion WiFi.

Peer-to-peer : Connectez vos appareils sans fil et contournez votre routeur WiFi pour des performances plus rapides et plus stables.

Comment configurer Slate ?

Pour utiliser Astropad Slate, vous aurez besoin d'un iPad fonctionnant sous iPadOS 15 ou une version ultérieure et d'un Mac fonctionnant sous macOS 11 ou une version ultérieure. Les appareils peuvent être connectés par Wi-Fi, réseau Peer-to-Peer ou un câble USB approprié.

Téléchargez l'application Slate pour votre iPad. Achat unique de 22,99 €. Aucun abonnement n'est requis. Pas de frais cachés. Téléchargez l'application compagnon Mac sur www.astropad.com/slate/mac Lancez les applications iPad et Mac et suivez les instructions à l'écran Connectez votre Mac et votre iPad par WiFi, câble USB ou réseau peer-to-peer. Utilisez votre Apple Pencil et les gestes de la main pour déplacer le curseur de votre Mac.

Configuration requise

Mac : MacOS 11 ou version ultérieure

iPad : iPadOS 15.0 ou version ultérieure. App optimisée pour l'iPad Pro et l'Apple Pencil.

Télécharger Astropad Slate Pen Tablet à 22,99 €