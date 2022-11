Luna Display et Astropad Studio gèrent le survol de l’iPad Pro M2

Astropad met à jour à la fois Astropad Studio et Luna Display pour ajouter la prise en charge de l'iPad Pro M2, notamment le nouveau mode Hover pour l'Apple Pencil. Les deux apps évoluent en même temps pour le plus grand bonheur des clients qui dessinent sur iPad et / ou qui désire transformer l'iPad en écran pour Mac et PC.

Astropad Studio

La mise à jour 5.2 de l'application Astropad Studio tire parti de la fonction de survol de l'iPad Pro 2022, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec l'écran à l'aide d'un Apple Pencil, mais sans toucher la tablette.



La prise en charge du mode Hover a été une fonctionnalité fréquemment demandée, selon Astropad, mais l'entreprise ne pouvait rien faire sans qu'Apple ajoute un support lui-même.



Le constructeur américain a finalement ajouté l'une des dernières fonctionnalités des tablettes Wacom que l'iPad n'avait pas sur l'iPad Pro M2. Astropad pense que ce changement fait maintenant de l'iPad Pro un meilleur remplacement des produits de Wacom pour les artistes numériques.



La mise à jour comprend également une expansion des gestes magiques, où l'Apple Pencil peut être tapé et touché pour interagir avec le logiciel. Dans la dernière édition, un nouveau geste de tapotement à un doigt peut être configuré, ainsi que des raccourcis à double-tap.



Il existe également des gestes personnalisés par application, de sorte que les utilisateurs peuvent définir des gestes différents pour chaque application qu'ils utilisent.

Dans la même mise à jour, Astropad Studio prend en charge la sculpture 3D dans Blender et Zbrush. De nouveaux gestes sont inclus pour le panoramique, le zoom et la rotation du canevas 3D, et de nouveaux raccourcis par défaut et touches rapides personnalisées sont également inclus pour l'utilisation des applications 3D.

Télécharger l'app gratuite Astropad Studio

Luna Display

Luna Display est également mis à jour en version 5.2, pour permettre la prise en charge des nouveaux modèles d'iPad Pro.



Les mises à jour s'appliquent à la fois à l'application de bureau et à l'application iPad de chaque suite. La configuration requise pour le matériel Apple précise macOS 10.11 El Capitan ou une version ultérieure pour les Mac, iPadOS 12.1 ou une version ultérieure pour les iPad, et une connectivité Wi-Fi 802.11n ou une connectivité Ethernet filaire.



Pour mémoire, Luna connecte l'iPad au Mac ou à un PC sans fil. La solution existe bien avant Sidecar d'Apple qui se limite aux Mac et iPad récents.

Des promotions pour le Black Friday 2022

Astropad organise également une promotion anticipée pour le Black Friday. Elle offre une remise de 30 % pour toute commande du Luna Display et une remise de 30 % sur les abonnements annuels à Astropad Studio en utilisant le code promo Festive. Vous savez ce qui vous reste à faire.

Télécharger l'app gratuite Luna Display