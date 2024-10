Astropad Studio ajoute la prise en charge de l’Apple Pencil Pro

Astropad Studio, c’est l’application iPad de référence pour transformer votre tablette en un outil graphique professionnel, offrant une grande fluidité, des fonctionnalités avancées et une intégration parfaite avec les logiciels de création sur Mac. L’application sort aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour ses utilisateurs iPadOS avec la prise en charge d’un nouvel accessoire Apple !

Astropad Studio compatible avec l’Apple Pencil Pro annoncé récemment par Apple

Astropad a récemment lancé une mise à jour majeure pour son application Astropad Studio sur iPad. La version 5.4 qui a commencé son déploiement sur l’App Store introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, optimisant l’expérience de dessin et de création.



Parmi les ajouts, on retrouve les raccourcis « Gestures Squeeze », cette fonctionnalité de l’Apple Pencil Pro permet aux utilisateurs de configurer des raccourcis personnalisés en utilisant des gestes de pression, facilitant ainsi l’accès rapide aux outils et commandes fréquemment utilisés. Cette personnalisation est conçue pour améliorer la fluidité et l’efficacité du flux de travail des artistes.

La mise à jour inclut également une fonctionnalité innovante : la « rotation du corps » grâce au gyroscope intégré de l’Apple Pencil Pro. Astropad Studio est actuellement la seule application de dessin à offrir cette capacité, ce qui permet aux utilisateurs de faire pivoter l’Apple Pencil Pro pour une utilisation plus précise des pointes de stylo et des pinceaux. Cette fonction, l’une des grandes nouveautés du nouvel Apple Pencil, améliore considérablement la précision et la diversité des techniques de dessin disponibles.

Nouvelle version, nouvel algorithme

Un autre ajout essentiel à cette version est l’intégration d’un nouvel algorithme de compression vidéo pour le rendu d’image adaptatif. Grâce à cet algorithme, la qualité d’image lors de la création de contenus à fort mouvement est améliorée de 53 % environ. Cette avancée garantit une expérience visuelle plus fluide et plus précise, même lors de travaux dynamiques nécessitant des transitions rapides et des mouvements complexes.



Vous l’aurez compris, la mise à jour 5.4 d’Astropad Studio sur iPadOS enrichit l’outil de création avec des fonctionnalités de pointe, rendant l’application indispensable pour les artistes cherchant à tirer le meilleur parti de l’Apple Pencil Pro. Les nouvelles capacités de rotation du corps et les améliorations de la qualité d’image renforcent Astropad Studio en tant que leader des applications de dessin professionnelles sur iPad.

Télécharger l'app gratuite Astropad Studio