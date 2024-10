Apple TV : NordVPN annonce la prise en charge native de tvOS 17

Si vous possédez un abonnement à NordVPN et que vous détenez une ou plusieurs Apple TV à votre domicile, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Le célèbre VPN vient d’annoncer la prise en charge native de tvOS 17, ce qui signifie que vous pourrez bénéficier d’une nouvelle expérience dans l’univers du streaming sur votre Apple TV !

NordVPN débarque sur l’Apple TV

NordVPN a annoncé aujourd’hui le lancement de son application conçue spécifiquement pour tvOS 17, rendant ainsi l’utilisation de VPN plus accessible aux utilisateurs d’Apple TV. L’arrivée de NordVPN sur tvOS 17 change radicalement la manière dont les utilisateurs peuvent sécuriser leur contenu et leur activité en ligne. Avec l’application directement disponible sur Apple TV, les avantages sont nombreux :

Sécurisation renforcée: L’application assure la protection de la connexion et du contenu local.

LStreaming optimisé: La réduction de la mise en mémoire tampon vidéo offre une expérience de streaming plus fluide.

Protection en un clic: L’activation du VPN se fait simplement et rapidement.

L’application NordVPN est désormais facilement téléchargeable depuis l’App Store sur Apple TV, cette accessibilité élimine la complexité d’installation précédente, où il était nécessaire d’installer NordVPN sur un routeur Wi-Fi pour protéger l’Apple TV.

Fonctionnalités avancées de NordVPN pour tvOS

L’application NordVPN pour tvOS 17 comprend plusieurs fonctionnalités clés pour une expérience utilisateur optimale :

Connexion VPN sécurisée et stable garantissant une navigation sécurisée.

Réseau étendu de serveurs permettant de router le trafic via des serveurs dans plus de 60 pays.

Option “Quick Connect” pour une connexion rapide et efficace.

Sélection manuelle de serveurs offrant une personnalisation selon les besoins de l’utilisateur. Si vous souhaitez profiter du catalogue streaming d’un pays en particulier, ce sera possible.

Protocole NordLynx assurant une vitesse de connexion ultra-rapide.

Comment télécharger NordVPN sur l’App Store de tvOS ?

Ouvrez l’App Store de l’Apple TV.

Recherchez NordVPN dans le champ de recherche et téléchargez l’application en appuyant sur « Obtenir »

Connectez-vous à votre compte existant ou créez-en un nouveau (un abonnement payant est requis)

Une fois installée, l’application est extrêmement intuitive, les utilisateurs peuvent facilement trouver et cliquer sur le bouton “Quick Connect” pour activer leur VPN et profiter d’une expérience en ligne sécurisée et sans tracas. L’arrivée de NordVPN sur tvOS 17 est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple TV, cela va offrir une sécurité renforcée et une expérience de streaming améliorée, le tout avec une simplicité d’utilisation inégalée.

Télécharger l'app gratuite NordVPN