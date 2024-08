Apple publie la mise à jour tvOS 17.5.1

1 com

Après la mise à jour corrective sur les iPhone et iPad hier soir, Apple continue les corrections de bugs avec cette fois-ci une nouvelle version logicielle pour l'Apple TV. L'objectif est le même : proposer une meilleure expérience utilisateur avec une stabilité et des performances optimales.

tvOS 17.5.1 est disponible

Vous possédez une Apple TV éligible au cycle de mises à jour tvOS 17 ? Une nouvelle mise à jour vous attend dans les réglages de votre boitier connecté. Apple a publié ce soir la version logicielle tvOS 17.5.1, une mise à jour qui n'a pas pour objectif d'apporter de nouvelles fonctionnalités, mais qui a pour but d'améliorer la stabilité globale du logiciel de l'Apple TV.

Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans l'application Réglages > Système > Mises à jour de logiciels, puis sélectionnez "Mettre à jour les logiciels". Votre Apple TV se mettra à télécharger le dernier firmware puis procèdera à un redémarrage pour appliquer la dernière version. À noter que le délai de redémarrage prend en général plusieurs minutes.



Si votre Apple TV est toujours à tvOS 16, pour rappel, le cycle tvOS 17 apporte plusieurs nouveautés intéressantes comme : FaceTime sur grand écran, un centre de contrôle repensé pour accéder plus facilement à vos commandes favorites, la fonctionnalité "Localiser" pour la Siri Remote, des dialogues plus clairs si vous diffusez le son via un ou plusieurs HomePod...