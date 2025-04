Apple publie tvOS 18.4 : audio sans perte, Matter pour aspirateurs...

Apple vient de déployer tvOS 18.4, apportant plusieurs améliorations significatives à l'Apple TV. Contrairement aux mises à jour habituelles qui se concentrent principalement sur la correction de bugs, cette version introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs de l'écosystème Apple. Disponible dès maintenant pour l'Apple TV 4K, l'Apple TV HD et les HomePod, cette mise à jour mérite qu'on s'y attarde.

Des améliorations audio et domotiques notables

L'une des nouveautés les plus importantes de tvOS 18.4 est l'introduction du support de l'audio sans perte (lossless) et de l'audio à très faible latence. Ces fonctionnalités sont particulièrement intéressantes pour les utilisateurs d'AirPods Max USB-C qui recherchent une qualité sonore cristalline avec un délai minimal, offrant ainsi une expérience d'écoute premium.

Du côté de la maison connectée, tvOS 18.4 apporte le support Matter pour les aspirateurs robots et les serpillières. Les utilisateurs peuvent désormais contrôler ces appareils par commande vocale pour démarrer ou arrêter le nettoyage, retourner à la station de charge, activer ou désactiver la fonction de serpillière et changer les modes de nettoyage. Cette intégration renforce la position d'Apple dans l'écosystème domotique, un domaine où la marque à la pomme continue de s'investir.

Fait intéressant, Apple a également ajouté le framework ChatKit dans tvOS 18.4. Actuellement, ni l'Apple TV ni le HomePod ne prennent en charge les iMessages, ce qui suggère que cette nouveauté pourrait être destinée à un futur appareil domotique Apple non encore annoncé. Au hasard, on pense au HomePad.

Une interface utilisateur améliorée pour l'app Apple TV

L'application Apple TV bénéficie également de plusieurs améliorations d'interface. De nouveaux onglets ont été ajoutés, notamment "Ajouter à la liste de visionnage", "Informations" et "Suivant", facilitant l'organisation du contenu. Le carrousel de titres en vedette a été repensé avec un grand bouton "+" pour ajouter facilement des titres à votre liste de visionnage, un bouton "i" pour accéder à la page d'information d'un titre, et les détails sur le calendrier de diffusion d'une émission sont désormais beaucoup plus visibles.

La section "Clips" du lecteur vidéo a également été rebaptisée, remplaçant l'ancienne collection de bandes-annonces et de teasers. De plus, certaines sections de contenu disposent désormais de nouvelles conceptions d'icônes, notamment pour "Movies Spotlight", "Sports" et "Friday Night Baseball on Apple TV+".

Pour installer cette mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles sur votre Apple TV. Si vous avez activé les mises à jour automatiques, tvOS 18.4 s'installera automatiquement dans les prochains jours.