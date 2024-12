HomeKit : les aspirateurs robots attendront 2025

Apple vient discrètement de modifier ses plans concernant l'intégration des aspirateurs robots à son écosystème domotique HomeKit. Initialement prévue pour fin 2024, cette fonctionnalité très attendue ne sera finalement disponible qu'au début de l'année 2025.

Une intégration complète repoussée

L'annonce avait été faite en juin dernier lors de la WWDC : les utilisateurs Apple allaient pouvoir contrôler leurs aspirateurs robots directement depuis l'application Maison ou via Siri. Cette intégration, basée sur le standard Matter 1.2, devait permettre de nombreuses fonctionnalités : lancement du nettoyage, contrôle du mode de nettoyage (aspiration ou lavage), vérification du niveau de batterie et création d'automatisations.

Lorsque la fonction sera disponible, les utilisateurs pourront demander à Siri de nettoyer une pièce spécifique ou intégrer l'aspirateur robot dans des scènes HomeKit. Cependant, Apple précise que le contrôle vocal ne sera initialement disponible qu'en anglais américain. Roborock a déjà annoncé que son modèle S8 MaxV Ultra sera compatible avec HomeKit, et d'autres fabricants devraient suivre.

Ce report s'inscrit dans une tendance plus large chez Apple, qui a déjà repoussé plusieurs fonctionnalités d'iOS 18 à 2025, notamment certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle et les améliorations promises pour Siri. En attendant, les utilisateurs peuvent toujours profiter des dernières nouveautés HomeKit comme le support des serrures Ultra Wideband et le partage temporaire d'accès aux accessoires connectés.



