HomeKit dans iOS 18 ajoute l'accès invité, l'ouverture mains libres et le suivi électrique

HomeKit et l'application Maison n'ont été évoqués que brièvement par Apple hier soir, éclipsés par les nouveautés d'iOS 18 et notamment la panoplie d'Apple Intelligence. Pour autant, les amateurs de domotique ont quelques évolutions à se mettre sous la dent comme l'accès invité, l'ouverture des portes facilité, les aspirateurs ou encore le suivi de la consommation électrique. Encore une fois, nous l'avions dit avant le keynote.

Merci Matter

L’app Maison inaugure l’accès invité, qui permet aux utilisateurs d’autoriser facilement leurs invités à contrôler certains accessoires domotiques, de définir des horaires pour l’accès des invités au domicile et plus encore. Pour faciliter l’entrée, le déverrouillage en mode mains libres avec les clés du domicile exploite la technologie Ultra Wideband pour permettre aux utilisateurs d’ouvrir instantanément les verrous de porte d’entrée compatibles dès qu’ils se trouvent à 1,80 m de la porte. Grâce à des mises à jour pratiques de la catégorie Énergie, l’app Maison facilite la consultation, la compréhension et la prise de décisions informées en matière de consommation électrique du domicile pour les utilisateurs éligibles.

L'accès invité

Avec iOS 18 (et Matter 1.3), vous pouvez gérer comment et quand les gens peuvent accéder à vos appareils HomeKit comme les ouvre-portes de garage, les systèmes d'alarme et les serrures intelligentes de porte. Il s'agit du mode invité.



Vous pouvez créer des horaires d'invités et des accessoires spécifiques que vos invités peuvent utiliser, en limitant les heures auxquelles votre maison est accessible. Attention, un hub domestique est nécessaire pour cette fonctionnalité, comme un iPad ou un HomePod.

Le mode mains libres

Vous pouvez activer le mode express pour déverrouiller automatiquement les serrures à votre approche à l'aide d'un iPhone ou d'une Apple Watch, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de poser votre appareil dessus pour l'ouvrir. Pour que cela fonctionne, vous devez disposer d'un iPhone ou d'une montre dotés d'une puce Ultra Wideband, ainsi que d'une serrure Ultra Wideband. Il faut s'approcher à moins d'un 1,80 m.

La gestion de l'électricité

Apple ajoute aussi l'intégration de la consommation d'électricité dans l'application Maison, mais elle n'est disponible que pour certains clients de la Pacific Gas and Electric Company aux États-Unis pour commencer. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront voir leur consommation d'électricité à la maison à partir de l'application d'Apple, ainsi que leur plan tarifaire. On aimerait bien un partenariat avec Enedis, Total et autres en France.

Les aspirateurs robots

Dans le courant de l'année, Apple intégrera également les aspirateurs robots. L'application Maison prendra en charge les principales fonctionnalités des aspirateurs robots, comme le contrôle de la puissance, le mode de nettoyage, l'aspiration, la vadrouille et l'état de charge. Les aspirateurs peuvent également être utilisés dans des automatismes et des scènes, et répondre aux demandes de Siri.

Un concentrateur par défaut

Des nouveautés intéressantes, mais peu nombreuses donc. Ah si, n'oublions pas la possibilité de désigner un concentrateur comme prioritaire, soit un iPad ou une Apple TV.