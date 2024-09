Vous pouvez choisir un Hub préféré dans iOS 18

L'application Maison d'iOS 18 propose quelques nouveautés, comme vu cette semaine, mais l'une d'entre elle est plus importante qu'il n'y paraît. En effet, le "concentrateur préféré" permet aux utilisateurs de HomeKit qui ont plus d'un appareil servant de hub domestique de sélectionner celui qui doit être utilisé en priorité. C'est un petit changement, mais utile, car il empêche HomeKit de choisir un hub qui serait plus ancien ou avec une connexion moins fiable.

Enfin une option pour le "hub préféré"

Dans iOS 17 et les versions antérieures, il n'y avait aucun moyen de sélectionner un hub domestique, HomeKit se chargeant de le faire à votre place. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité dans certaines situations, comme lorsque vous avez un ancien HomePod a côté d'un nouveau ou idem pour une Apple TV. Pour ceux qui ne se soucient pas de savoir quel hub domestique HomeKit sélectionne, la sélection automatique reste possible.



L'Apple TV et le HomePod sont les deux seules options de type "concentrateur" chez Apple, mais pour le moment la nouveauté se limite à l'Apple TV dans la mesure où la bêta de HomePodOS 18 n'est pas encore disponible, contrairement à tvOS 18.

Les autres nouveautés d'iOS 18

Parmi les autres fonctionnalités à venir dans HomeKit avec iOS 18, citons Personnaliser l'accès pour gérer comment et quand les personnes accèdent aux appareils tels que les systèmes d'alarme, les serrures de porte et les ouvre-portes de garage, avec la prise en charge des horaires d'invités. Il existe également un nouveau mode express pour déverrouiller automatiquement les serrures des portes à votre approche, sans sortir l'iPhone, et la prise en charge des aspirateurs robots est prévue dans le courant de l'année.



Vous pouvez installer tvOS 18 sur votre Apple TV si vous avez renseigné un compte "Apple Developer" dans les réglages.