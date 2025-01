L'iPhone fête ses 18 ans : retour sur la présentation historique qui a tout changé

En ce 9 janvier 2025, nous célébrons les 18 ans d'une présentation qui a littéralement changé le monde de la technologie. Dans l'auditorium du Moscone Center à San Francisco, Steve Jobs montait sur scène pour dévoiler ce qui allait devenir l'un des produits les plus emblématiques de l'histoire : l'iPhone.

Une présentation visionnaire qui a défié les conventions

La présentation de Steve Jobs ce jour-là fut magistrale, comme à son habitude. Il a commencé par annoncer trois produits révolutionnaires : "un iPod à écran large avec commandes tactiles, un téléphone mobile révolutionnaire, et un appareil de communication internet novateur". Puis, dans un moment théâtral dont il avait le secret, il a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un seul et même appareil.



L'iPhone original présentait des caractéristiques qui paraissent aujourd'hui modestes : un écran tactile de 3,5 pouces avec une résolution de 320 par 480 pixels à 163 ppp, une mémoire flash disponible en 4, 8 ou 16 Go, et un appareil photo arrière de 2 mégapixels. Il n'y avait pas d'App Store à l'époque, et il fallait se contenter des applications préinstallées. Mais ce qui le rendait véritablement révolutionnaire, c'était son interface utilisateur entièrement repensée, basée sur le toucher direct avec nos doigts, que Jobs qualifiait de "dispositif de pointage ultime avec lequel nous sommes tous nés".

La réception initiale de l'iPhone illustre parfaitement à quel point le produit était en avance sur son temps. Les critiques et experts de l'époque, habitués aux BlackBerry, Palm et autres Windows Mobile, ont exprimé un profond scepticisme. Certains prédisaient que l'écran tactile de 3,5 pouces se briserait facilement, tandis que d'autres, comme TechCrunch, comparaient l'utilité du clavier virtuel à celle d'un téléphone à cadran rotatif. Steve Ballmer, alors CEO de Microsoft avait déclaré : "c'est le téléphone le plus cher du monde, et il ne s'adresse pas aux hommes d'affaires car il n'a pas de clavier, ce qui n'en fait même pas une bonne machine à e-mails". La suite appartient à l'histoire.

L'héritage durable d'une révolution technologique

L'impact de l'iPhone sur l'industrie technologique a été si profond que même Google a dû repenser complètement son approche mobile. Android, qui n'existait même pas lors de cette présentation historique, n'est apparu qu'en 2008 (comme iPhoneSoft !), largement inspiré par l'innovation d'Apple — ce qui a d'ailleurs conduit Steve Jobs à le qualifier plus tard de "produit volé".



La démonstration incluait déjà des fonctionnalités qui nous semblent aujourd'hui essentielles : la lecture de contenus vidéo, la gestion des photos, et un calendrier intégré. L'App Store, qui allait devenir un élément central de l'écosystème iPhone, n'existait pas encore et ne serait lancé que l'année suivante.



Cette présentation historique reste aujourd'hui un moment charnière qui a non seulement transformé Apple en une entreprise générant des milliards de dollars de revenus trimestriels, mais a également redéfini notre relation quotidienne avec la technologie. Dix-huit ans plus tard, l'iPhone continue d'évoluer et d'innover, fidèle à la vision révolutionnaire présentée par Steve Jobs ce jour-là à San Francisco. Si l'iPhone n'a sans doute pas évolué comme les fans de la première heure l'auraient souhaité, le fait est qu'il est devenu un succès planétaire, un produit iconique qui a bouleversé le paysage technologique à jamais.



Revivez la présentation du premier iPhone par Steve Jobs :