Le costume que portait Steve Jobs lors d'une publicité du Macintosh en 1984 est aux enchères

Nous l'avons vu à de multiples reprises, tout ce qu'a obtenu ou porté Steve Jobs se vend à prix d'or dans le cadre d'enchères aux États-Unis. Une nouvelle enchère fait le buzz actuellement, puisque le célèbre costume que portait Steve Jobs dans une publicité pour le Macintosh en 1984 est en ce moment proposé à un prix de 30 000 dollars minimum.

Steve Jobs n'a pas porté que des cols roulés

Le costume porté par Steve Jobs lors de la présentation historique du Macintosh en 1984 est désormais disponible aux enchères. Cette pièce emblématique ouvre à un prix de départ de 30 000 $. Le costume en question est un exemple remarquable de l'élégance discrète que Jobs a souvent incarnée. Fabriqué entièrement en cupro, il présente de fines rayures bleues horizontales qui ajoutent une touche subtile, mais distincte à son apparence.



Le costume est composé d’une veste taille "39/49" dotée de trois poches intérieures et de trois poches extérieures, ainsi que d'une doublure en mélange de soie crème, promettant non seulement style, mais aussi confort. Un pantalon assorti taille 39L complète cet ensemble, rendant hommage au sens du détail de Jobs.

En plus du costume, les organisateurs de l'enchère proposent aussi d’acheter des accessoires personnels de Steve Jobs, ce qui ajoute une valeur sentimentale à cette acquisition. Parmi ces accessoires, on trouve une épingle vintage "Apple Macintosh", symbolisant l'ère révolutionnaire du Mac, ainsi qu'un cintre en bois utilisé par Jobs.



La vente comprend également d'autres articles ayant appartenu à Steve Jobs, notamment deux de ses cravates. La première, une cravate bleu ardoise de Wilkes Bashford San Francisco, et la seconde, une cravate en soie marron de Polo Ralph Lauren, elles sont chacune évaluées à environ 2 000 $.



L'enchère pour le costume de Steve Jobs est non seulement une opportunité pour les collectionneurs d'acquérir une part de l'histoire de la technologie, mais aussi de posséder un morceau de la légende personnelle de Jobs.