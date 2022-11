Ce Macintosh Color Classic neuf est en vente sur eBay à 20 000$

Ce Macintosh Color Classic commercialisé en février 1993 par Apple est en vente sur eBay à 20 000$. À ce prix, sachez que l'ordinateur n'est jamais sorti de sa boîte. Il est donc neuf.



Le Macintosh Color Classic a été conçu par Danielle De Iuliiss et arrivé juste avant l'avènement des Mac PowerPC. Conçu pour rappeler le Mac original, mais avec un écran couleur, il était vendu à l'origine à partir de 1 400 dollars - ce qui, ajusté avec l'inflation, représente le double en 2022.

Un prix mirobolant pour ce Macintosh Classic

Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous offrir un bout d'histoire aux enchères sur eBay. Moyennant 19 995 dollars, frais d'expédition en sus, vous pouvez avoir ce Macintosh Color Classic, ou bien une dizaine d'écrans Apple Display Studio ou d'ordinateurs Mac Studio. Sinon, vous pouvez acheter un iPhone 14 Pro Max, un MacBook Air M2, un iPad Pro M2, une Apple Watch Ultra, des AirPods Pro 2 et économiser environ 14 000 dollars.

Cet ordinateur a été acheté neuf à l'époque mais a été retourné par le client. Après cela, il a toujours été laissé derrière dans le magasin et n'a jamais été touché ou regardé à nouveau.

Pour les plus curieux, le Macintosh Color Classic dispose d'un écran Sony Trinitron de 10 pouces avec une résolution de 512 par 384 pixels. Le processeur est un CPU Motorola 68030, et le modèle listé est livré avec un clavier Apple ADB II.



L'annonce ne précise aucune option de configuration, il n'est donc pas clair si le Color Classic inclut un disque dur - mais s'il est vraiment neuf dans la boîte, c'est le cas, et il s'agit probablement de 40 mégaoctets. Il s'agit d'une version vendue en Europe, et il y a donc l'inscription "Colour Classic" sur la face avant, ainsi qu'un clavier de style britannique avec une touche Retour allongée.