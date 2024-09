Bon plan : la batterie externe d'INIU de 20 000 mAh avec afficheur LED et lampe torche est en promo

Il arrive parfois que votre iPhone ou votre iPad puissent avoir besoin d'un petit "coup de boost" dans la journée, si vous êtes trop loin d'une prise électrique, une batterie externe prend tout son intérêt. On retrouve une multitude de marques sur le marché, mais il y en a une qui est particulièrement populaire sur Amazon France, il s'agit d'INIU. Sa Power Bank de 20 000 mAh figure parmi les choix d'Amazon et recueille plus de 21 000 avis pour une note de 4,6/5. Cette batterie externe qui met tout le monde d'accord est actuellement en promotion à... -40% !

Une promotion à saisir

Pour une durée temporaire, l'accessoiriste INIU propose une belle remise sur sa batterie externe de 20 000 mAh. Normalement commercialisée au tarif de 49,99€, celle-ci est momentanément vendue à 29,99€, ce qui représente une réduction de -40%. Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré gratuitement ou le soir même suivant votre localisation.

Pourquoi cette batterie externe et pas une autre ? Tout simplement, parce qu'en plus d'avoir 20 000 mAh, elle a quelques avantages intéressants pour une batterie externe !

Vitesse de charge, compatibilité,

affichage LED...

Avec cette batterie externe, dites adieu aux longues heures d'attente près d'une prise murale. Imaginez booster la batterie de votre iPhone jusqu'à 61 % en seulement 30 minutes ! Grâce aux technologies de charge rapide PD 3.0 et QC 4+, INIU transforme votre rapport au temps. Et ce n'est pas tout : votre iPad Pro atteindra 34 % de charge en 30 minutes, surpassant de loin les performances des batteries externes traditionnelles.



L'ère des câbles multiples et des adaptateurs est révolue. Le MegaPower 20W d'INIU, avec ses ports d'entrée et de sortie USB-C, est conçu pour s'adapter parfaitement à vos appareils les plus modernes, qu'il s'agisse de votre iPhone, iPad ou tout autre appareil USB-C. La flexibilité et la facilité d'utilisation sont à portée de main.



Pourquoi se limiter à un seul appareil quand vous pouvez en charger trois simultanément ? Avec cette batterie externe d'INIU, partagez l'énergie portable avec votre famille et vos amis, grâce à sa conception à triple port innovante. Cela vous permet aussi de recharger plusieurs de vos appareils en même temps ! En cas de forte sollicitation, la batterie externe sait parfaitement contrôler le dégagement de sa chaleur générée par la distribution de charge dans les trois ports.



Comme vous pouvez le remarquer dans l'image ci-dessus, cette batterie externe a deux avantages majeurs : un affichage LED qui permet de voir la charge restante de la batterie, comme ça vous savez quand il y a besoin de la recharger ! De plus, vous pouvez activer une lampe torche, idéal quand vous partez tôt le matin au travail et qu'il fait encore nuit.

