La super batterie externe MagGo Qi2 d'Anker est en promo

À peine sortie, la batterie externe MagGo Qi2 d'Anker est déjà en promotion sur Amazon. Une importante baisse de 20 % qui fait chuter son prix à 72 €. Un appareil que nous avons essayé il y a quelques semaines et que nous recommandons les yeux fermés à tous possesseurs d'iPhone récent.

Déjà une promotion

La nouvelle batterie externe MagGo Power Bank 10 000 mAh (Qi2) d'Anker est actuellement en promotion sur Amazon. Jusqu'au dimanche 21 avril inclus, elle profite d'une remise de 20 %, de quoi faire chuter son prix de 90 € à 72 €. Il suffit de cocher la petite case en dessous du prix sur la fiche produit pour activer le coupon -20 %. Elle est également éligible à la livraison Prime en un jour.

Accessoire approuvé par iSoft

Testée et validée par iPhoneSoft le mois dernier, cette nouvelle batterie externe d'Anker est d'une polyvalence redoutable. Un joli design, une puissance accrue (3x le 20 % à 80 % sur l'iPhone 15 Pro), un écran d'information inédit et surtout une compatibilité Qi2.



Pour faire simple, la norme Qi2 est un équivalent de MagSafe d'Apple. Cela permet à la batterie d'Anker de recharger magnétiquement un iPhone récent à 15 W contre 7.5 W auparavant. Une vitesse doublée et donc, non négligeable. Il est aussi possible de recharger des AirPods en même temps via le port USB-C situé sur la tranche gauche ou bien recharger l'iPhone en filaire, pratique lorsqu'on range le tout dans son sac par exemple.



La MagGo Qi2 recharge un iPhone 15 Pro de 20 % à 80 % en une heure. Même si elle met plus de temps, elle possède également la puissance nécessaire pour continuer à recharger l'iPhone lorsqu'il est utilisé et même en lecture vidéo. Si vous trouvez l'autonomie de votre iPhone un peu faible, il n'y a pas mieux, surtout que tous les iPhone sont compatibles depuis 2020, soit l'iPhone 12, l'iPhone 13, l'iPhone 14 et l'iPhone 15.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.