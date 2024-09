On a testé la batterie externe Anker MagGo pour Apple Watch et iPhone (35 W)

Avec nos smartphones qui ont des écrans OLED très énergivores ou encore les modems 5G qui tirent sur notre batterie tout au long de la journée, une batterie externe est toujours la bienvenue pour donner un petit coup d'énergie supplémentaire à notre iPhone ou même notre Apple Watch en fin d'après-midi. La célèbre marque Anker a récemment dévoilé des nouveautés dans sa gamme des batteries externes, on retrouve une nouvelle batterie externe de 10 000 mAh avec des avantages !

La nouvelle MagGo 10 000 mAh d'Anker vaut-elle son prix ?

La marque Anker nous a envoyé cette semaine à la rédaction ses nouveautés de la gamme MagGo, on retrouve dans la nouvelle collection des batteries externes ou encore des supports MagSafe avec inclinaison. Parmi les nouveautés, il y en a une qui a particulièrement attiré notre attention, une petite batterie externe de 10 000 mAh avec un câble USB-C intégré, une charge rapide et même un emplacement magnétique pour recharger une Apple Watch !



Et si c'était la batterie externe parfaite pour vos déplacements et pour recharger vos précieux sur votre lieu de travail ?

Nous avons testé cette batterie externe pendant plusieurs jours et il faut l'avouer, notre test a été très positif.

Le design, conception et connectique

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, la batterie externe MagGo d'Anker est compact et facile à transporter (95 × 51 × 32,4 mm). On vous le confirme, elle glisse facilement dans un sac à dos ou même un sac à main, vous pourrez l'emporter partout avec vous pendant vos déplacements.



Au niveau des connectiques, on retrouve un :

Un câble USB-C qui est attaché à la batterie externe (le fil est assez court, mais cela n'est pas gênant).

Un port USB-C in/out pour recharger la batterie externe ou recharger un appareil avec un câble USB-C que vous avez en votre possession.

Un emplacement pour recharger votre Apple Watch. Vous l'aurez deviné, c'est le rond blanc sur le dessus.

Chacun de ces trois emplacements est nommé C1, C2 et C3, mais quelle importance, me direz-vous ? Eh bien, il y en a une et tout se passe sur l'écran qui se trouve sur le côté de droite de la batterie externe.

L'écran

La batterie externe dispose d'un petit écran qui s'allume automatiquement quand vous rechargez un appareil ou quand vous rechargez la batterie externe via son port USB-C in/out. Sur cet écran, on peut apercevoir plusieurs informations :

La charge restante dans la batterie sous forme d'un affichage de 0 à 100%

Les emplacements C1, C2 et C3. Le C1 correspond à la charge avec le câble USB-C attaché, le C2 à la charge via le port USB-C in/out sur le côté droit et le C3 correspond à l'emplacement de l'Apple Watch

La vitesse de recharge des appareils en temps réel

La vitesse de recharge de la batterie externe

Le temps restant de la recharge

Les informations affichées sur l'écran sont très précises, car on retrouve la vitesse de charge des appareils, elle s'affiche (à côté de C1, C2 et C3) et évolue en temps réel dès que vous branchez un appareil en USB-C ou une Apple Watch.

De plus, l'écran vous indique aussi le temps restant de charge sous forme d'heure et de minute ainsi que la vitesse de recharge.

Une batterie externe se doit de recharger rapidement les appareils (c'est son intérêt premier), cependant quand elle apporte une visibilité sur la vitesse de charge des appareils branchés dessus ou encore sa propre recharge, c'est fort fantastique !

Les vitesses de charge

En ce qui concerne les vitesses de charge, on vous confirme qu'elle tient les engagements qui s'affichent sur la fiche produit. Anker annonce une charge de 0 à 47% en 30 minutes pour une Apple Watch Series 9 et jusqu'à 2 charges complète pour un iPhone 15 Pro.

Avec une Apple Watch Series 10, on a réussi à atteindre 1 W maximum avec une tendance à aller vers les 0,5 à 0,7 W en moyenne.

Avec un iPhone 16 Pro Max via l'emplacement C1 et C2, on a réussi à atteindre les 33 W maximum de manière stable.

Au niveau de la recharge de la batterie externe via l'emplacement C2, on a réussi à atteindre aussi jusqu'à 33 W.

Notre avis

Globalement, cette batterie externe MagGo est très performante et pratique. On a beaucoup apprécié son côté petit et compact, ce qui permet de la glisser plus facilement dans un sac. En ce qui concerne ces deux points forts comparés à d'autres batteries externes, il y a :

L'emplacement pour l'Apple Watch

La visibilité en temps réel des vitesses de charge

Le dernier point est anecdotique, mais avoir de la visibilité sur la vitesse de charge des appareils ou même le temps restant pour atteindre les 100% quand on recharge la batterie externe est très agréable.



Du côté des reproches, on peut blâmer la capacité de 10 000 mAh qui est assez légère, on aurait préféré que la batterie externe soit un peu plus grosse, mais qu'elle puisse durer plus longtemps par cycle de charge.



Pour résumer, on vous recommande bien évidemment l'achat de cette batterie externe MagGo (surtout si vous avez une Apple Watch), cependant, si vous préférez une batterie externe qui dure toute une semaine sans avoir besoin de la recharger, ce n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. À noter tout de même que la batterie externe se recharge en 1h30, ce qui est quand même assez rapide.

