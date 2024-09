On a testé le support iPhone Anker MagGo compatible Qi2

Il y a quelques semaines, Anker a dévoilé une nouvelle gamme d'accessoires, on retrouve de nouvelles batteries externes, mais aussi un nouveau support MagSafe qui a la particularité d'avoir la... certification Qi2. La marque Anker nous a envoyé à la rédaction ce nouveau chargeur MagSafe Qi2, l'occasion pour nous de voir s'il tient ses promesses.

Le support du moment pour votre iPhone ?

Peu de monde en utilise, mais les supports MagSafe pour les iPhone sont de véritables pépites pour une multitude de situations du quotidien. Vous pouvez vous en servir sur votre table de chevet afin de recharger votre iPhone 16 (ou autre modèle depuis l'iPhone 12) pendant que vous dormez ou vous pouvez l'installer sur votre bureau au travail pour garder un œil sur l'écran de votre iPhone. Les supports sont aussi parfaits pour regarder des vidéos, avoir un visuel sur un document ou encore faire des vidéoconférences sans avoir son iPhone en permanence dans les mains.



Anker est l'un des accessoiristes qui s'est lancé il y a plusieurs années dans les supports MagSafe pour les iPhone. La marque a proposé pour cette rentrée 2024 son premier support MagSafe certifié Qi2, cette certification a une signification importante, car elle permet de bénéficier d'une meilleure performance de charge et d'une réduction des pertes d'énergie, tout en assurant la sécurité de leurs appareils lors de l'utilisation de ce support.

Un juste milieu pour la taille

Avec ce nouveau support MagSafe d'Anker, vous ne serez pas dépassé par la taille, il est ni trop grand ni trop petit. On retrouve une longueur et largeur de 8,79 centimètres ainsi qu'une hauteur de seulement 15,29 centimètres. Sa taille est idéale pour ceux qui recherchent un accessoire discret et facile à transporter.



En termes de performance, le support intègre un chargeur 15 W, ce qui garantit une recharge rapide et stable. Nous avons pu recharger un iPhone 16 Pro Max dessus et effectivement celui-ci s'est chargé rapidement, à condition bien sûr d'avoir un adaptateur secteur performant qui va pour le support. Rappelons quand même que Anker fournit uniquement le câble USB-C vers USB-C dans le packaging, pas l'adaptateur secteur.



Pendant nos jours de tests, nous avons pu regarder des vidéos sur YouTube et Prime Vidéo, écrire des messages, faire une conversation FaceTime entre collègue de la rédaction... Ce support nous a permis de faire plusieurs choses avec les mains libres. C'est un point fort, surtout pour ceux qui aiment maximiser leur productivité pendant que leur appareil regagne de l'énergie.

Image officielle Anker

La rotation du support, l'un des atouts

Nous ne le savions pas lors du test du produit et nous avons été agréablement surpris lors de l'utilisation, le support Qi2 d'Anker a deux types de rotation :

Vous pouvez incliner la base vers le haut ou vers le bas

La partie sur laquelle repose l’iPhone peut pivoter à 360°, elle émet un léger clic à chaque rotation

Côté sécurité, Anker n'a pas fait les choses à moitié. Grâce à son système MultiProtect, le support offre une protection contre la surcharge et la surtension, tandis que la technologie ActiveShield 2.0 contrôle la température de l'appareil 3 millions de fois par jour. Nous n'avons constaté aucune surchauffe de notre iPhone pendant la recharge, une bonne chose, car la recharge MagSafe est souvent sujette aux surchauffes !

Que retrouve-t-on dans le packaging ?

On retrouve dans le packaging le support ainsi qu'un câble USB-C vers USB-C permettant de relier le support à un adaptateur secteur. La boîte contient également un guide de bienvenue et une garantie de 24 mois.

Notre avis

Ce qu'on peut dire sur ce support, c'est qu'il est solide et sûr pour votre iPhone, le lien MagSafe est particulièrement fiable (votre iPhone ne risque pas de tomber) et la recharge est rapide grâce à la certification Qi2 qui fait toute la différence pour ce type de produit.



Si vous cherchez un support pour vous libérer les mains quand vous utilisez votre iPhone et qui recharge rapidement votre iPhone, le support d'Anker répondra forcément à vos attentes !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.