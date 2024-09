Anker renouvelle ses accessoires MagGo avec Qi2

Le fabricant d'accessoires Anker lance aujourd'hui la mise à jour de sa gamme MagGo, présentant une série de produits basés sur la technologie de recharge sans fil Qi2, idéal avant le lancement des iPhone 16 la semaine prochaine. Avec ses nouvelles solutions de recharge, vous pourrez alimenter tous vos appareils Apple rapidement et facilement. Nous avions déjà aimé les premiers accessoires MagGo en début d'année.

Anker renouvelles ses accessoires MagGo

Anker MagGo Power Bank

La MagGo Power Bank est une solution tout-en-un, idéale pour les utilisateurs d'Apple Watch. elle combine une batterie externe de 10 000 mAh, un câble USB-C et un chargeur certifié Apple pour montre, vous permettant de recharger à la fois votre iPhone et votre Apple Watch simultanément. Sa fonctionnalité phare est la charge rapide pour l'Apple Watch, capable de recharger les modèles Series 7 et plus récents à 47 % en seulement 30 minutes. De plus, elle peut recharger d'autres appareils pendant que la batterie se recharge elle-même, garantissant que vous ne manquerez jamais d'énergie. Compact et doté d'un écran LED indiquant le pourcentage de batterie, elle est parfaite pour une utilisation quotidienne.

Avec une capacité de 10 000 mAh, elle offre une sortie de 30W via USB-C et une charge sans fil de 5W pour l'Apple Watch. Disponible en noir, blanc et rose, son prix est de 79,99 €. C’est un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution de charge fiable et efficace en déplacement.

Anker MagGo MagSafe Power Bank

La MagGo MagSafe Power Bank est une option mince et puissante pour ceux qui privilégient la portabilité. Conçue pour les iPhones compatibles MagSafe, elle offre une puissance de 10 000 mAh dans un format ultra-compact. La batterie prend en charge la charge sans fil de 15W via Qi 2.0 MPP, assurant une charge rapide et efficace. Elle dispose également d'un revêtement arrière confortable au toucher et d'un contrôle de la température pendant l'utilisation, gardant votre appareil au frais.

Avec une entrée et sortie USB-C de 30W, elle se recharge rapidement, idéale pour les longs trajets ou les conférences. Compacte et facile à transporter, elle est disponible en noir, blanc, rose et vert pour 74,99 €. Bien qu’elle ne soit pas compatible avec le widget batterie, c’est une option portable solide pour les voyageurs fréquents. C'est un véritable must-have !

Anker MagGo Wireless Charging Station

Enfin, le nouveau MagGo Wireless Charging Station est un hub de recharge polyvalent qui prend en charge la charge sans fil Qi2 de 15W pour les iPhones et de 5W pour les Apple Watch et autres appareils simultanément. Son principal atout est son design pliable, la rendant extrêmement portable et idéale pour les voyages. Cette station de charge comprend un module certifié Apple pour la charge de l’Apple Watch, garantissant sécurité et performance optimale, tout en offrant un format compact qui se glisse facilement dans n'importe quel sac ou poche.

Avec une puissance de sortie de 15W + 5W + 5W, c’est une solution pratique pour ceux qui souhaitent simplifier leur configuration de charge. Disponible en noir, blanc, rose ou vert, elle est proposée à 99,99 € et constitue un excellent compagnon pour les utilisateurs en déplacement.



Tous les produits sont disponibles en précommande sur le site Anker. Ils seront aussi sur la boutique Amazon.

