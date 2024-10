On a testé la batterie externe MagSafe Anker MagGo Qi2

La batterie externe Anker MagGo Power Bank 10K est la solution de recharge portable par excellence pour les utilisateurs d'iPhone. Alliant puissance, praticité et compatibilité, elle se distingue par son design soigné et les toutes dernières technologies : Qi 2, MagSafe et recharge rapide filaire 30W. Plongeons dans les détails de ce produit qui pourrait bien devenir votre meilleur allié au quotidien.

Un design premium et une ergonomie bien pensée

Malgré sa généreuse capacité de 10 000 mAh, l'Anker MagGo 10K reste compacte et légère grâce à sa finition en plastique et métal de qualité. Son look élégant lui confère un aspect premium qui ne manquera pas de plaire aux aficionados d'Apple.



Evidemment, elle est plutôt taillée pour les grands iPhones, en particuliers l'iPhone 16 qui s'est légèrement allongé. Testée sur un iPhone 15 Pro, la batterie dépasse légèrement en dessous (de l'ordre de 2mm) mais cela ne gêne en rien la préhension de l'appareil, surtout que les matériaux choisis agrippent bien les mains. N'envisagez pas d'utiliser cette batterie sur un iPhone Mini, la protubérance sera trop importante et très désagréable au quotidien.



On regrette simplement que les marquages réglementaires soient si voyants ; les inscriptions sont en blanc sur le fond argenté du metal, c'est assez voyant. Anker aurait pu s'inspirer d'Apple qui a réussi à cacher les inscriptions obligatoires dans l'armature, ou Belkin qui les met dans la partie qui se colle à l'iPhone de sorte que c'est invisible à l'utilisation. Malgré tout, c'est un détail.

Une charge sans fil rapide et efficace

Compatible Qi et MagSafe, l'Anker MagGo 10K offre une charge sans fil jusqu'à 15W pour les iPhone 12 et ultérieurs. L'attraction magnétique assure un alignement parfait pour une recharge optimale en toute circonstance. A savoir : cette batterie est incompatible avec la nouvelle charge sans fil 25W (MagSafe) des iPhone 16, mais ce n'est pas un problème pour un usage d'appoint dans une batterie externe.

Lors de nos tests, la batterie a pu recharger presque deux fois complètement un iPhone 15 Pro ce qui est plus qu'honorable compte tenu des pertes inhérentes à la charge sans fil. Le téléphone atteint les 100% en environ 2h20, avec 50% en 30 minutes. De plus, aucune chauffe excessive n'est à déplorer.

Notez que la charge filaire via USB-C est également de la partie et est assez rapide. En filaire, on a mesuré 30W en entrée comme en sortie, de quoi remplir la batterie en 2h30 ou recharger un MacBook Air par exemple. Vous pouvez même recharger la batterie tout en l'utilisant, un vrai plus au quotidien !



Bien que taillée pour l'écosystème Apple, l'Anker MagGo 10K peut aussi dépanner les smartphones Android grâce à sa compatibilité Qi et filaire L'attraction magnétique est certes moins forte, mais la charge sans fil reste fonctionnelle.

La batterie externe ultime pour iPhone ?

Performante, pratique et parfaitement adaptée aux iPhone récents, l'Anker MagGo Power Bank 10K coche toutes les cases d'une excellente batterie externe. Son design premium, sa capacité élevée et sa charge sans fil magnétique Qi 2 en font un accessoire de choix pour les utilisateurs d'iPhone.

Certes, son positionnement tarifaire la place au-dessus de la moyenne, mais la qualité est au rendez-vous. C'est un investissement judicieux pour qui souhaite le meilleur en matière de recharge nomade, en particulier pour les grands smartphones énergivores. Si vous souhaitez aussi charger votre Watch Watch, sachez qu'Anker propose également une tout nouvelle batterie externe compatible Apple Watch que l'on a adoré.

En somme, l'Anker MagGo Power Bank 10K s'impose comme une valeur sûre dans l'univers des batteries externes. Une réussite à laquelle les aficionados d'Apple auront bien du mal à résister !

J'achète la batterie externe Anker MagGo Power Bank 10K pour iPhone sur Amazon en promo à 52 € au lieu de 69 € !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.