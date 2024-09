Bon plan : la batterie externe MagSafe de Belkin est en promotion

Avec les heures qu'on peut passer quotidiennement devant notre iPhone à regarder les actualités, à swipper sur TikTok, à faire défiler les posts sur X, à jouer à des jeux... il arrive parfois que l'autonomie fonde comme neige au soleil. C'est là qu'entre en jeu la batterie externe. Belkin propose une tonne de batteries externes haut de gamme à des prix bien plus attractifs par rapport aux accessoires officiels d'Apple. L'un des produits Belkin les plus populaires, c'est la batterie externe MagSafe, ce qui tombe bien, car elle est ce week-end en promotion sur Amazon.

Profitez de cette promotion à -42%

Belkin qui fait des promotions vraiment intéressantes ? Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Pour une durée limitée, l'accessoiriste offre une remise de 42% sur sa batterie externe MagSafe 5000 mAh avec une petite béquille à l'arrière pour tenir votre iPhone en mode portrait face à vous. Normalement commercialisé à 59,99€ (qui est le prix officiel de la batterie externe), on retrouve actuellement sur Amazon France une promotion à 34,99€.



Comme beaucoup d'accessoiristes, Belkin a compris que les lancements de nouveaux iPhone incitent les consommateurs à investir dans de nouveaux accessoires pour le précieux qu'ils s'apprêtent à recevoir. C'est essentiellement pour cette raison que Belkin profite du week-end de précommande pour baisser fortement le prix de sa batterie externe MagSafe !

Une batterie externe MagSafe qui a de sérieux atouts

La batterie externe MagSafe de Belkin est sans aucun doute l'accessoire parfait pour vos iPhone 16, 15, 14, 13 et 12 Pro, elle allie à la perfection la puissance et le côté pratique pour répondre à vos besoins du quotidien. Cette batterie externe sans fil de 7,5 W se fixe facilement grâce à son système magnétique, que vous soyez en déplacement ou à la maison.

La petite béquille qui fait toute la différence

Vous aimez garder les mains libres lorsque vous utilisez votre iPhone ? Ce chargeur ne fait pas que recharger votre appareil, il vous offre aussi un confort d’utilisation optimal grâce à son support pliable en métal. Que ce soit pour regarder une vidéo, passer un appel FaceTime, ou suivre une recette pendant que vous cuisinez, vous pouvez utiliser votre iPhone en toute simplicité pendant qu’il se recharge. Le support est robuste et ajustable, vous permettant de placer votre appareil à l’angle qui vous convient le mieux.



Avec sa puissance de 5 000 mAh, cette batterie externe vous offre une autonomie supplémentaire impressionnante. Par exemple, pour un iPhone 13, cela représente plus de 19 heures de lecture vidéo continue. Que vous soyez en voyage, en déplacement professionnel, ou simplement loin d’une prise électrique, vous pourrez profiter de votre iPhone beaucoup plus longtemps sans avoir à vous soucier de manquer de batterie.

Une recharge sécurisée

La sécurité est primordiale lorsqu'il s'agit de recharger vos appareils. Grâce à son système de protection contre la surcharge, cette batterie garantit une recharge en toute sécurité pour votre iPhone. Vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que la puissance est optimisée pour offrir une charge efficace, sans risque d’endommager votre appareil.



Profitez dès maintenant de cette batterie externe MagSafe, qui il faut le dire, est une valeur sûre pour vous accompagner au quotidien !

