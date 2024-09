Belkin lance de nouveaux chargeurs sans fil pliables Qi2

Belkin a dévoilé aujourd'hui une nouvelle gamme d'accessoires de recharge pour iPhone, Apple Watch et autres AirPods, rejoignant ainsi les entreprises adoptant la norme Qi2 comme Anker hier. Pour mémoire, cette technologie permet d'offrir une vitesse de 15 Watts tout en maintenant fermement l'accessoire sur l'appareil cible par aimant.

Belkin propose 3 accessoires

Le BoostCharge Magnetic Foldable Charger, vendu à 45 €, offre un support pliable et prend en charge une charge de 15W pour les iPhones compatibles MagSafe. La position est ajustable, permettant de recharger l’iPhone en mode portrait ou paysage avec la fonctionnalité StandBy. Une version 2-en-1, au prix de 69 €, inclut également un chargeur pour AirPods. Cette dernière est déjà disponible, tandis que la version standard sera lancée plus tard ce mois-ci.

Le BoostCharge 3-en-1 Magnetic Foldable Charger, proposé à 99 €, comprend un tapis de charge Qi2 pour iPhone, ainsi qu'un chargeur pour Apple Watch et AirPods. Il peut être utilisé à plat ou plié en support, d'ores et déjà commercialisé.

Le BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad est disponible en version 2-en-1 pour 119 €, capable de recharger l'iPhone et l'Apple Watch, ou en version 3-en-1 à 129 €, avec un chargeur pour AirPods supplémentaire. Ce tapis Qi2 pour iPhone peut s’utiliser en mode plat ou plié en support. Sa sortie est prévue pour l'automne 2024.

Enfin, Belkin a présenté deux nouvelles BoostCharge Power Bank : un modèle de 10 000 mAh à 39 € avec un câble USB-C intégré et un modèle de 20 000 mAh à 89 € pour les ordinateurs portables. La version pour ordinateurs portables est déjà disponible, tandis que la version avec câble intégré arrivera à l'automne 2024.

Tous les nouveaux produits sont disponibles sur le site français de Belkin ou la boutique Amazon officielle.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.